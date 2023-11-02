Больше рожать или возвращать беженцев из Европы: демограф рассказал, как восстановить население Украины после войны

Полномасштабная война катастрофически усугубила продолжающийся более 20 лет демографический кризис в Украине.

По оценкам Украинского института будущего, на конец августа 2023 года население подконтрольной территории Украины составляло 27 миллионов человек. Сколько трудовых мигрантов и беженцев вернутся из-за границы после нашей победы в войне, сейчас сказать сложно. Впрочем, невозможно выяснить и то, какое количество украинцев остается на Родине исключительно из-за закрытых границ для мужчин призывного возраста.

Стремительная потеря государством своих граждан – в результате миграции или гибели на войне – катастрофически влияет на демографическую ситуацию в стране. Особенно тревожные черты это приобретает с учетом того, что речь идет о потере мужчин молодого и среднего возраста, а также женщин с детьми.

Какие пути возвращения на Родину наших граждан видят демографы, и что будет, если восстановить численность населения не удастся, "Телеграф" спросил заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени Н.В.Птухи НАН Украины Алексея Позняка.

– Какой путь преодоления демографического кризиса в послевоенной Украине кажется вам более эффективным: стимулирование повышения рождаемости или возвращение трудовых мигрантов и беженцев из-за границы?

– Возвращение наших граждан из других стран. Процесс повышения рождаемости имеет пределы, обусловленные множеством факторов. Даже если мы сделаем все возможное для роста этого показателя, это не даст нам желаемого результата посредством стремительного прироста численности населения.

Что бы мы ни делали и говорили, наши женщины не будут рожать по пятеро детей. Это утопические идеи. В данный момент и при имеющихся условиях мы можем надеяться максимум на двоих детей на одну женщину в среднем расчете, и это будет просто фантастическим результатом.

– Срок пребывания наших граждан за границей влияет на шансы их возвращения?

– Безусловно. Те, кто успел найти работу и ассимилироваться, могут не вернуться, если сочтут условия жизни в Украине хуже. И таких будет немало, нам нужно это осознавать.

В то же время, я бы не стал опираться на результаты проводимых сейчас опросов беженцев и трудовых мигрантов. Ведь люди отвечают на вопросы о своих намерениях исходя из нынешней ситуации, из того, что они видят сейчас. Когда ситуация изменится, они могут принять совсем другие решения.

Поэтому да, часть из них не вернется, но о каком именно количестве людей пойдет речь, будет зависеть от очень многих факторов, которые сейчас трудно спрогнозировать.

– Как вы относитесь к идее привлечения трудовых мигрантов из бедных стран на долгосрочной основе, чтобы улучшать демографию и экономическую ситуацию? Некоторые считают, что это не лучший способ возрождения нации.

– Это может быть выходом для нас. Если в стране просто некому будет работать и некому будет жить – это лучший вариант? Нам нужно принять тот факт, что украинки не родят столько детей, сколько нам нужно для восстановления уровня населения. Сегодня это невозможно даже для более или менее развитых стран Азии и Африки. Надо смириться с этим и искать альтернативу.

Даже в благополучных странах Европы уровень рождаемости ниже требуемого для поддержания стабильной численности населения. Их экономика не слишком страдает от этого за счет привлечения мигрантов. Благодаря этому омолаживается возрастная структура, заполняется ниша на рынке труда, экономика развивается. И после войны нам нужно будет идти по этому же пути.

– По результатам социологических исследований Украинского института будущего, по состоянию на август 2023 года около 800 тысяч находящихся в Украине украинцев планируют эмигрировать в ближайшее время. Как вы относитесь к таким оценкам?

– После открытия границ отток граждан действительно может быть, но каким именно он будет, сказать сложно. Если речь идет о категории украинцев, в частности мужчин, которые выедут за границу для воссоединения с семьями, то это несколько неоднозначные прогнозы.

Дело в том, что чем дольше идет война, тем большее количество пар и семей распадется, выезжать уже будет не к кому. Это грустная реальность. Поэтому, да, с одной стороны, такие риски существуют. С другой – с каждым годом войны они уменьшаются.

– Для возвращения трудоустроенных в Европе украинцев или сдерживания тех, кто до войны ездил на заработки вахтовым методом за границу, нам нужно будет предложить им альтернативу. Сможем ли мы конкурировать со странами ЕС?

– За последние четыре года (с начала пандемии Covid-19) многие "вахтовики" потеряли связь со своими рабочими местами в европейских странах. После войны они предстанут перед выбором: искать что-то за границей и заново налаживать этот процесс или трудоустроиться в Украине. Конечно, на их решение, как и на решение беженцев о возвращении, будет влиять экономическая ситуация в Украине.

Конкурировать с Европой по уровню жизни будет крайне сложно, поэтому остается надеяться, что обещанные инвестиции от стран-партнеров будут поступать, что будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда и в целом в экономике.