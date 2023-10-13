По квартирам ходить не будут: власти придумали, как провести перепись населения

Первый шаг уже сделан

В Украине уже несколько раз пытались провести перепись населения, чтобы точно определить, сколько людей проживают на территории нашего государства на данный момент. Сейчас рассматривается возможность провести ее с применением различных цифровых технологий.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на Kyiv International Economic Forum. По его словам, применение современных технологий при переписи сократит количество продублированной информации в госорганах.

Глава Минцифры отметил, что планировалось провести перепись населения в 2023 году. К процессу хотели привлечь такую известную компанию, как Apple, которая могла предложить инновации для ускорения переписи. Также Верховная Рада приняла закон, позволивший проводить "нулевой этап" переписи.

"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и тому подобное", — пояснил Федоров.

Он добавил, что перепись не будет проводиться путем обхода квартир. По его словам, власти имеют четкое представление, как это сделать другим путем.

"Чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн, или человек мог добавить всю информацию через "Дію" в несколько кликов", – приоткрыл планы глава Минцифры, добавив, что Украина стремится провести перепись населения "по всем канонам Евростата и вообще мировой статистики".

Он подчеркнул, что соответствующие органы готовы к переписи населения. Уже сейчас осуществляются определенные этапы регистровой переписи и верифицируется информация в реестрах. Минцифра вводит цифровой идентификатор, верифицирующий данные. Таким образом, у государственных органов не будет продублированной информации.

Для справки: перепись населения Украины — периодический учет населения, который с 2001 года проводится Государственной службой статистики Украины. По состоянию на 2023 год в независимой Украине была проведена одна перепись населения.

Как сообщал "Телеграф", в Украине после начала полномасштабной войны почти на треть сократилась рождаемость. Специалисты подсчитали, что за полгода 2023 года в Украине родились 96 765 детей — 49 626 мальчиков и 47 129 девочек. Если сравнивать с первым полугодием 2021 года, то разница впечатляет — тогда рождаемость была на 28% выше.