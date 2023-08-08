Население Украины сокращается и исправить ситуацию без мигрантов не удастся

Украинский журналист, блогер и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, что происходит с населением Украины

Говорил и говорю. О грустном. Украина проходит так называемый второй демографический переход. Это неизбежный процесс, связанный с экономикой и урбанизацией. Это означает, что рождаемости не хватает и не будет для воспроизводимости. Это может вызвать любое отчаяние и боль, но если у вас меньше троих детей, вы – часть проблемы.

В таком варианте, даже без войны, удержать страну от депопуляции можно лишь экономическим ростом в комбинации с активным привлечением мигрантов.

Да, мигрантов.

Нет, программы стимуляции рождаемости не спасут.

Нет, развитие медицины не спасет. Только углубит старение нации. Погуглите, как и чем накрылось японское экономическое чудо.

Нет, рост всеобщего благосостояния не побуждает людей рожать. На самом деле наоборот.

Законы демографии злые и контринтуитивные.

Да, спасет только привлечение мигрантов. И лучшее, что здесь можно будет сделать — заранее думать о программах адаптации и привлечении из стран с меньшей культурной и социальной дистанцией.

Да, будут срачи, обвинения мигрантов во всех грехах, рост ксенофобии и популярности ультраправых. Да, будут объективные конфликты и рост социального напряжения.

Но такова жизнь.

Источник: пост Трегубова в Facebook