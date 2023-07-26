В Японии стремительно сокращается население, и этот процесс будет непрерывно продолжаться: подробности

Почему японцев становится меньше?

В стране восходящего солнца прирост населения имеет отрицательную динамику. Министерство по общенациональным делам Японии подсчитало численность японского населения с использованием Базового реестра сведений о жителях и пришло к выводу, что население страны без учета иностранцев сокращается 14 лет подряд. Такую нелестную статистику сообщает NHK.

"По состоянию на 1 января 2023 года численность японского населения составила более 122,42 млн человек. Это примерно на 800 тысяч человек меньше, чем в предыдущем году, и является самым большим падением с момента начала регистрации данных в 1968 году", — говорится в сообщении.

В то же время число рождений в прошлом году составило около 771 тысячи, что является самым низким показателем с момента начала исследований в 1979 году, тогда как число смертей было рекордно высоким и достигло более 1,56 млн. человек.

Естественная убыль населения, которую рассчитывают путем вычитания числа родившихся среди умерших, увеличивается 15 лет подряд.

По префектурам, в Токио была зарегистрирована самая высокая численность японского населения — около 13,26 млн человек. Японское население префектуры Тоттори было самым маленьким — около 541 тысяч.

По состоянию на 2020 год в Японии проживало около 126,15 млн человек, включая иностранцев.

По оценкам японского Национального института исследований населения и социального обеспечения, к 2070 году население Японии сократится более чем на 30%, до 87 млн человек.

Ранее сайт Телеграф писал, что численность населения нашей планеты перевалила за 8 миллиардов человек и продолжает расти, однако это будет недолго.