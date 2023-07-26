В Японії стрімко скорочується населення і цей процес буде невпинно продовжуватись: подробиці

Чому японців стає менше?

В країні сонця, що сходить, приріст населення має негативну динаміку. Міністерство із загальнонаціональних справ Японії підрахувало чисельність японського населення з використанням Базового реєстру відомостей про жителів і дійшло висновку, що населення країни без урахування іноземців скорочується 14 років поспіль. Таку невтішну статистику повідомляє NHK.

"Станом на 1 січня 2023 року чисельність японського населення становила понад 122,42 млн людей. Це приблизно на 800 тисяч осіб менше, ніж у попередньому році, і є найбільшим падінням з моменту початку реєстрації даних у 1968 році", — йдеться у повідомленні.

Водночас число народжень минулого року становило близько 771 тисячі, що є найнижчим показником з моменту початку досліджень у 1979 році, тоді як число смертей було рекордно високим і сягнуло понад 1,56 млн.

Природне зменшення населення, яку розраховують шляхом віднімання числа тих, хто народився з-поміж померлих, збільшується 15 років поспіль.

За префектурами, у Токіо було зареєстровано найвищу чисельність японського населення — близько 13,26 млн людей. Японське населення префектури Тотторі було найменшим — близько 541 тисячі.

Станом на 2020 рік в Японії проживало близько 126,15 млн людей, включаючи іноземців.

За оцінками японського Національного інституту досліджень населення та соціального забезпечення, до 2070 року населення Японії скоротиться на понад на 30%, до 87 млн людей.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що чисельність населення нашої планети перевалила за 8 мільярдів осіб і продовжує зростати, проте це буде недовго.