Китай до кінця року стане другою за чисельністю населення країною світу: хто займе перше місце

Китай утримував перший рядок щонайменше з 1950 року

До середини 2023 Індія стане на перший рядок за чисельністю населення у світі, витіснивши Китай на друге місце.

Як повідомляє Politico, згідно зі звітами ООН до середини поточного року населення країни перевищить населення Китаю на 2,9 мільйона осіб.

У прогнозах йдеться, що населення Індії становитиме 1,428 мільярда людей, проти 1,425 у Китаю. При цьому наголошується, що через неточності у даних про перепис населення, точну дату обчислити буде неможливо.

ООН веде статистику населення світу з 1950 року, і з того часу Китай утримувався на першій позиції.

Зараз на ці дві країни припадає понад третина всього населення світу, яке вже перевищило 8 мільярдів. На користь Індії зіграло те, що Пекін тривалий час обмежував кількість дітей у сім’ях, чим уповільнив рівень народжуваності. Це також призвело до того, що навіть після скасування політики "однієї дитини" в країні спостерігається старіння населення і стагнація.

Як повідомлялося раніше, населення Землі досягло 8 мільярдів у середині листопада минулого року.

Крім того, ми писали, що вчені прогнозують збільшення кількості чоловічого населення. Передбачається, що цифра дівчаток, що народжуються, значно зменшуватиметься в найближчі роки.