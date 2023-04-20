Китай до конца года станет второй по численности населения страной мира: кто займет первое место

Китай удерживал первую строку по меньшей мере с 1950 года

До средины 2023 года Индия станет на первую строку по численности населения в мире, вытеснив Китай на вторую строку.

Как информирует Politico, согласно отчетам ООН к средине текущего года население страны превысит население Китая на 2,9 миллиона человек.

В прогнозах говорится, что население Индии составит 1,428 миллиарда человек, против 1,425 у Китая. При этом отмечается, что из-за неточностей в данных о переписи населения, точную дату вычислить будет невозможно.

ООН ведет статистику населения мира с 1950 года и с тех пор Китай удерживался на первой позиции.

Сейчас на эти две страны приходится более трети всего населения мира, которое уже перевалило за 8 миллиардов. В пользу Индии сыграло то, что Пекин длительное время ограничивал количество детей в семьях, чем замедлил уровень рождаемости. Это также привело к тому, что даже после отмены политики "одного ребенка" в стране наблюдается старение населения и стагнация.

Как сообщалось ранее, население Земли достигло 8 миллиардов в средине ноября прошлого года.

Кроме того мы писали, что ученые прогнозируют увеличение количества мужского населения. Предполагается, что цифра рождающихся девочек будет значительно уменьшаться в ближайшие годы.