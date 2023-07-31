Антирекорд за все время независимости: как изменилась рождаемость в Украине с февраля 2022-го

В среднем каждый месяц в Украине рождается 16,1 тысячи малышей

В Украине после начала полномасштабной войны почти на треть сократилась рождаемость.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Специалисты подсчитали, что за полгода 2023 года в Украине родились 96 765 детей — 49 626 мальчиков и 47 129 девочек. Если сравнивать с первым полугодием 2021 года, то разница впечатляет — тогда рождаемость была на 28% выше (132 079 новорожденных).

По данным источника, рождаемость в Украине стремительно падает с 2013 года с темпом в 7% в год.

"Однако полномасштабное вторжение привело к наибольшему кризису в количестве новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости. Предыдущий антипик также связан с войной — в 2015 году показатели рождаемости упали аж на 12% за год", — сообщает "Опендатабот".

В среднем каждый месяц в Украине рождается 16,1 тысячи малышей, в то время как до начала полномасштабной войны доходило до 23 тысяч новорожденных в месяц.

А вот изменений в соотношении рождаемости мальчиков и девочек нет. Представителей сильного пола рождается больше — 51% против 49%.

Ранее "Телеграф" писал о том, что под конец 2022 года население нашей планеты приблизилось к отметке в 8 миллиардов человек.