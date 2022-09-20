Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, почему российские власти уже провалили планы по мобилизации и чем это выльется для страны-агрессора в будущем

Россия действительно "проскочила" пик своих возможностей по мобилизации для увеличения регулярной армии. Просто это не заметил ни Кремль, ни мы.

Мобилизация – это не просто история о том, сколько людей удалось набрать в армию.

Это вопрос и о том, кого же ими поставят командовать, и удастся ли набранную массу людей превратить в новые подразделения или "влить" в существующие.

В случае с ВСУ – увеличение численности в несколько раз прошло линейно и успешно, "сигналов" о нехватке офицерского и унтер-офицерского состава в этот раз не было.

А вот для рашистов ситуация выглядит ровно наоборот, мы просто многое пропустили.

1. К примеру, в этом году в армию РФ набирали не только по контракту в рамках "скрытой мобилизации", но и призыв срочников весной тоже происходил (вражеские источники говорят об около 80 тысяч набранных призывников).

Почему россиянам этого оказалось "недостаточно" для покрытия текущих потерь – вопрос открытый. Просто напомню, что за последние несколько недель прекратило свое существование минимум 2 полка десантно-штурмовых войск и печально известная 64-я мотострелковая бригада армии РФ.

Тема принудительной мобилизации на временно оккупированном Донбассе, по которой "прошло" минимум 100 тысяч – остается нераскрытой из-за недостатка данных. Но здесь следует помнить, что так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса" так называемых "ОРДЛО" — это тоже по факту кадровая армия РФ, потому что эти два "армейских корпуса" подчинялись 58-й армии Южного военного округа.