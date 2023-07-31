Антирекорд за весь час незалежності: як змінилася народжуваність в Україні з лютого 2022-го

У середньому щомісяця в Україні народжується 16,1 тисячі малюків

В Україні після початку повномасштабної війни майже на третину скоротилася народжуваність.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

Фахівці підрахували, що за півроку 2023 року в Україні народилося 96 765 дітей — 49 626 хлопчиків та 47 129 дівчаток. Якщо порівнювати з першим півріччям 2021 року, то різниця вражає — тоді народжуваність була на 28% вищою (132 079 новонароджених).

За даними джерела, народжуваність в Україні стрімко падає з 2013 року з темпом 7% на рік.

"Однак повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний з війною — у 2015 році показники народжуваності впали аж на 12% за рік", — повідомляє "Опендатабот".

У середньому щомісяця в Україні народжується 16,1 тисячі малюків, тоді як до початку повномасштабної війни доходило до 23 тисяч новонароджених на місяць.

А ось змін у співвідношенні народжуваності хлопчиків та дівчаток немає. Хлопчиків народжується більше — 51% проти 49%.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під кінець 2022 року населення нашої планети наблизилося до позначки 8 мільярдів людей.