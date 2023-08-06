Рабство и "совок": в сети обсуждают предложение запретить мужчинам выезжать за границу после победы Украины

Украинцы считают, что вместо запретов, которые только усугубят ситуацию, нужно мотивировать людей не выезжать из страны

Руководитель Института Будущего Вадим Денисенко заявил, что после победы Украины в войне нужно на три года запретить выезжать мужчинам из страны. Такое заявление вызвало бурное обсуждение в сети.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран, ответив на пост Денисенко и высказав свое мнение по этому поводу.

"По-моему, любое рабство деструктивно. Надо не запрещать уезжать, а мотивировать оставаться. В первом случае мужчины все равно найдут возможность убежать. Во втором – к нам начнут возвращаться те, кто уехал во время полномасштабного вторжения. Например, студенты. И последнее. А кто из выехавших тогда захочет возвращаться в такую Украину???", — пишет Таран.

По его мнению, такие высказывания крайне странно слышать от Института будущего, который буквально возвращает страну в советское прошлое.

"Предлагаю не останавливаться, а предложить сразу забрать у всех загранпаспорта и вернуть прописку….", — подытожил офицер.

Что об этом думают украинцы

В социальных сетях под постом Денисенко и ответившего ему Тарана начались бурные обсуждения среди пользователей соцсети. Часть людей в комментариях отметила, что подобные запреты напоминают им "возвращение в совок" и некое рабство.

Украинцы считают, что вместо введения непонятных запретов необходимо подумать о том, как мотивировать людей остаться в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине было продлено военное положение и общая мобилизация, потому запрет на выезд за границу для мужчин по-прежнему действует. Однако есть несколько категорий, которые в этот период на законных основаниях могут пересекать границу.