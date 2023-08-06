Рабство та "совок": у мережі обговорюють пропозицію заборонити чоловікам виїжджати за кордон після перемоги України

Українці вважають, що замість заборон, які тільки посилять ситуацію, треба мотивувати людей не виїжджати з країни

Керівник Інституту Майбутнього Вадим Денисенко заявив, що після перемоги України у війні слід на три роки заборонити виїжджати чоловікам із країни. Така заява викликала бурхливе обговорення у мережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", політтехнолог, офіцер ЗСУ Віктор Таран, відповівши на пост Денисенка та висловивши свою думку з цього приводу.

"На мою думку, будь-яке рабство деструктивне. Треба не забороняти їхати, а мотивувати залишатися. У першому випадку чоловіки все одно знайдуть можливість втекти. У другому – до нас почнуть повертатися ті, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення. Наприклад, студенти. І останнє. А хто з тих, хто виїхав, тоді захоче повертатися в таку Україну???, — пише Таран.

На його думку, такі висловлювання дуже дивно чути від Інституту майбутнього, який буквально повертає країну до радянського минулого.

"Пропоную не зупинятися, а запропонувати одразу забрати у всіх закордонний паспорт і повернути прописку….", — підсумував офіцер.

Що про це думають українці

У соціальних мережах під постом Денисенка і Тарана, що відповів йому, почалися бурхливі обговорення серед користувачів соцмережі. Частина людей у коментарях зазначила, що подібні заборони нагадують їм "повернення до "совка" та якесь рабство.

Українці вважають, що замість запровадження незрозумілих заборон необхідно подумати, як мотивувати людей залишитися в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні було продовжено воєнний стан та загальна мобілізація, тому заборона на виїзд за кордон для чоловіків, як і раніше, діє. Однак є кілька категорій, які в цей період на законних підставах можуть перетинати кордон.