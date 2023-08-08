Рус

Населення України скорочується та виправити ситуацію без мігрантів не вдасться - Віктор Трегубов

Автор
Віктор Трегубов Віктор Трегубов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Населення України скорочується та виправити ситуацію без мігрантів не вдасться

Український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов розповів, що відбувається з населенням України

Казав і кажу. Про сумне. Україна проходить так званий другий демографічний перехід. Це неуникний процес, пов'язаний з економікою та урбанізацією. Це означає, що народжуваності не вистачає та не вистачатиме для відтворюваності. Це може викликати будь-який розпач та біль, але якщо у вас менше трьох дітей, ви — частина проблеми.

В такому варіанті навіть без війни утримати країну від депопуляції можна лише економічним зростанням в комбінації з активним залученням мігрантів.

Так, мігрантів.

Ні, програми стимуляції народжуваності не врятують.

Ні, розвиток медицини не врятує. Тільки поглибить старішання нації. Погугліть, як і чим накрилось японське економічне диво.

Ні, рост загального добробуту не спонукає людей народжувати. Насправді навпаки.

Закони демографії злі та контрінтуітивні.

Так, врятує тільки залучення мігрантів. І найкраще, що тут можна буде зробити — заздалегідь думати над програмами адаптації та залученням з країн з меншою культурною та соціальною дистанцією.

Так, будуть срачі, звинувачення мігрантів в усіх гріхах, зростання ксенофобії та популярності ультраправих. Так, будуть об'єктивні конфлікти та зростання соціальної напруги.

Але таке життя.

Джерело: пост Трегубова у Facebook

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Демографія #Населення #Блог #Віктор Трегубов