Населення України скорочується та виправити ситуацію без мігрантів не вдасться

Український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов розповів, що відбувається з населенням України

Казав і кажу. Про сумне. Україна проходить так званий другий демографічний перехід. Це неуникний процес, пов'язаний з економікою та урбанізацією. Це означає, що народжуваності не вистачає та не вистачатиме для відтворюваності. Це може викликати будь-який розпач та біль, але якщо у вас менше трьох дітей, ви — частина проблеми.

В такому варіанті навіть без війни утримати країну від депопуляції можна лише економічним зростанням в комбінації з активним залученням мігрантів.

Так, мігрантів.

Ні, програми стимуляції народжуваності не врятують.

Ні, розвиток медицини не врятує. Тільки поглибить старішання нації. Погугліть, як і чим накрилось японське економічне диво.

Ні, рост загального добробуту не спонукає людей народжувати. Насправді навпаки.

Закони демографії злі та контрінтуітивні.

Так, врятує тільки залучення мігрантів. І найкраще, що тут можна буде зробити — заздалегідь думати над програмами адаптації та залученням з країн з меншою культурною та соціальною дистанцією.

Так, будуть срачі, звинувачення мігрантів в усіх гріхах, зростання ксенофобії та популярності ультраправих. Так, будуть об'єктивні конфлікти та зростання соціальної напруги.

Але таке життя.

Джерело: пост Трегубова у Facebook