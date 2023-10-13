По квартирах не ходитимуть: влада придумала, як провести перепис населення

Перший крок уже зроблено

В Україні вже кілька разів намагалися провести перепис населення, щоб точно визначити, скільки людей проживають на території нашої держави на даний момент. Наразі розглядається можливість провести її із застосуванням різних цифрових технологій.

Про це розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Kyiv International Economic Forum. За його словами, застосування сучасних технологій під час перепису скоротить кількість продубльованої інформації у держорганах.

Глава Мінцифри зазначив, що планувалося провести перепис населення у 2023 році. До процесу хотіли залучити таку відому компанію як Apple, яка могла запропонувати інновації для прискорення перепису. Також Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив проводити "нульовий етап" перепису.

"По суті, це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо", — пояснив Федоров.

Він додав, що перепис не проводитиметься шляхом обходу квартир. За його словами, влада має чітке уявлення, як це зробити іншим шляхом.

"Щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через "Дію" в кілька кліків", — відкрив плани глава Мінцифри, додавши, що Україна прагне провести перепис населення "за всіма канонами" Євростату та взагалі світової статистики".

Він наголосив, що відповідні органи готові до перепису населення. Вже зараз здійснюються певні етапи регістрового перепису та верифікується інформація у реєстрах. Мінцифра вводить цифровий ідентифікатор, що верифікує дані. Таким чином, державні органи не мають продубльованої інформації.

Довідково: перепис населення України — періодичний облік населення, який з 2001 року проводиться Державною службою статистики України. Станом на 2023 рік у незалежній Україні було проведено один перепис населення.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні після початку повномасштабної війни майже на третину скоротилася народжуваність. Фахівці підрахували, що за півроку 2023 року в Україні народилося 96 765 дітей — 49 626 хлопчиків та 47 129 дівчаток. Якщо порівнювати з першим півріччям 2021 року, то різниця вражає — тоді народжуваність була на 28% вищою.