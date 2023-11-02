Держава відшкодовуватиме витрати на розмінування: що відомо

Процедура вже розробляється

У бюджеті на 2024 рік закладено гроші на відшкодування витрат на розмінування територій України — передбачається виділити на це 2 мільярди гривень.

Проте є низка нюансів, пов’язаних із цим. Про них в інтерв’ю "Телеграфу" розповів профільний заступник міністра економіки, ветеран Ігор Безкаравайний.

Він пояснив, що про цивільне розмінування почали думати лише у 2023 році, і досі ще немає чітких державних програм, як воно має проводитись, процедура лише формується.

"Ми в активному процесі написання самого бізнес-процесу, коли розуміємо: є конкретний аграрій, який іде за таким-то маршрутом. Він подає заявку таким-то чином, далі цю заявку в такий спосіб обробляють, далі їй за такими критеріями присвоюють певний пріоритет, далі вона потрапляє умовно на аукціони. А оператори протимінної діяльності, які відповідають отаким критеріям, беруть участь у цих аукціонах. Тобто сьогодні весь процес прописується крок за кроком, — підкреслив Безкаравайний. — Після цього ми будемо говорити безпосередньо з аграріями — чи зручно їм так, чи вони розуміють, як це буде працювати? Далі поговоримо з операторами протимінної діяльності й іншими учасниками процесу. І щойно досягнемо певного консенсусу, будемо приймати це як документ — порядок відшкодування вартості послуг із гуманітарного розмінування".

Заступник міністра також додав, що наразі також невідомо і те, який відсоток від вартості розмінування буде компенсовано. Адже якщо йдеться про компенсацію 100% ціни, то вдасться допомогти лише обмеженій кількості фермерів, тоді як якщо виплачуватимуть 50-80% від суми, то послугу розмінування отримає більша кількість аграріїв.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, розмінування якихось територій буде проводитися в останню чергу в Україні.