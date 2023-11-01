Питання пріоритетів: у Кабміні назвали території, які розмінують останніми

Таблички "Заміновано" поки що краще не ігнорувати

В Україні заміновано дуже багато територій, і повне розмінування є питанням багатьох років. У зв’язку з цим вже є приблизне розуміння, які території розміновуватимуть в першу чергу, а розмінування яких варто відкласти на потім.

Насамперед потрібно очистити ту землю, яка приносить користь. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів ветеран, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За його словами, найбільше Україні потрібні ті території, які мають корисне навантаження, зокрема поля, щоб повертати на них життя та піднімати економіку держави. Лісосмуги теж потрібні, немає жодних сумнівів у тому, що їх потрібно розмінувати, проте вони нижче у списку пріоритетів.

"Наше завдання — очистити безпечний під'їзд до поля, поле і замаркувати лісосмуги таким чином, щоб тракторист, який обробляє це поле, не хотів туди ходити", — наголосив Безкаравайний.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, які етапи розмінування в Україні вважаються найскладнішими, — про них також розповів Ігор Безкаравайний.