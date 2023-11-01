Вопрос приоритетов: в Кабмине назвали территории, которые разминируют последними

Таблички "Заміновано" пока лучше не игнорировать

В Украине заминировано очень много территорий, и полное разминирование потребует много лет. В связи с этим, уже есть примерное понимание, какие территории будут разминировать в первую очередь, а разминирование каких стоит отложить на потом.

Прежде всего нужно очистить ту землю, которая приносит пользу. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал ветеран, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

По его словам, больше всего Украине нужны те территории, которые имеют полезную нагрузку, в частности, поля, чтобы возвращать на них жизнь и поднимать экономику государства. Лесополосы тоже нужны, нет никаких сомнений в том, что их нужно разминировать, однако они ниже в списке приоритетов.

"Наша задача — очистить безопасный подъезд к полю, поле и замаркировать лесополосы таким образом, чтобы тракторист, обрабатывающий это поле, не хотел туда ходить. Если мы можем разминировать одну лесополосу, которая по работе будет равна десяти полям, то, конечно, нам лучше разминировать 10 полей", — подчеркнул Безкаравайный.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, какие этапы разминирования в Украине считаются самыми сложными, — о них тоже рассказал Игорь Безкаравайный.