Как будут разминировать Украину: в правительстве назвали 4 приоритета

В Украине создается рынок разминирования

Проведение разминирования территорий Украины требует многомиллионных затрат и десятков лет. В Министерстве экономики определили четыре приоритетных направления работы по этому вопросу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал замминистра экономики Игорь Безкаравайный. По его словам, в первую очередь, власти нужно было провести стратегическое планирование работы в этом направлении.

"Потому что Минобороны и ГСЧС имеют чрезвычайные компетенции относительно самого разминирования. Но немного провисало планирование на длительную перспективу — куда будем двигаться, как выбрать приоритеты разминирования (какие земли в первую очередь, какие — во вторую или третью)? Какой экономический эффект мы будем иметь от того, что очистим этот участок, а тот — в следующем году? Задача Минэкономики — усилить этот компонент и сформировать качественную стратегию, качественное видение, куда мы двигаемся и зачем", — подчеркнул замминистра.

Вторым приоритетом, по его словам, является координация партнеров. "Когда мы говорим о Минобороны и МВД, это отдельные силовые структуры с разными потребностями, видением и философией работы. И каждый о своих потребностях с партнерами общается отдельно", — заявил Безкаравайный.

Он подчеркнул, что партнеры не понимают, какова общая потребность Украины в этом вопросе. Поэтому, по словам Безкаравайного, Министерство экономики вышло с инициативой собрать всех за столом, скоординировать потребности, выстроить их приоритеты и дальше взаимодействовать с партнерами.

"Третье направление я бы назвал построением рынка. Объем проблематики огромен и полагаться исключительно на правительственные структуры или на международные гуманитарные организации, мы не можем, потому что будем разминировать очень долго. Поэтому актуальным остается построение нормального рынка услуг по разминированию, когда есть заказчик и поставщик услуги, есть правила, есть прозрачно сформированное и понятное ценообразование и т.д.", — заявил он.

Четвертым направлением, по словам замминистра, является информационный менеджмент. Он подчеркнул, что сюда входят и управление информацией, когда министерство пытается соединить между собой слои информации, которые, на первый взгляд, несовместимы или неуместны. Но, по мнению Безкаравайного, в сочетании этих слоев можно получить уникальное понимание потребностей.

Больше о разминировании территорий Украины читайте в материале "Телеграфа" "Как будут разминировать Украину: интересные детали от замминистра экономики".

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль ранее заявлял, что в настоящее время известно о 174 тысячах квадратных километров, которые необходимо разминировать. С начала полномасштабного вторжения удалось очистить от мин 18 тысяч квадратных километров инфраструктуры и 12167 домохозяйств.