Колоссальная сумма и масштабы: Шмыгаль рассказал, сколько денег и саперов нужно для разминирования Украины

У Украины и союзников уже есть план по разминированию территорий

В Украине состоялся первый форум "Разминируй Украину" (Demine Ukraine Forum), на котором обсудили дальнейшую безопасность страны. Известно, что необходимо 37 млрд долларов, чтобы полностью очистить территорию страны от мин.

Подробностями форума поделилось "Суспільне". В нем приняли участие премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, руководители ведомств, которые занимаются разминированием территорий, а также международные партнеры.

По словам Дениса Шмыгаля, что после Второй мировой войны ни одна страна еще не сталкивалась с таким объемом заминированных территорий, как Украина. На данный момент известно о 174 тысячах квадратных километров, которые необходимо разминировать. С начала полномасштабного вторжения удалось очистить от мин 18 тысяч квадратных километров инфраструктуры и 12 167 домохозяйств.

Чтобы очистить всю территорию Украины понадобится не менее 10 тысяч саперов, в то время как в стране есть только три тысячи специалистов. Поэтому в этом вопросе Украина не обойдется без помощи международных партнеров. Шмыгаль добавил, что 40 стран-союзниц уже выделили 250 млн долларов на разминирование.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, государство готов компенсировать аграриям услуги по разминированию, которые те будут приобретать у частных лиц. В бюджете на 2024 год на эти цели уже предусмотрено 2 млрд гривен. Кроме того, в следующем году на сайте ProZorro введут специальный механизм. Аграрии смогут прийти на аукцион, указать площадь земли, которую нужно разминировать, а операторы по разминированию предложат свои цены. Фермерам останется только выбрать наиболее подходящую для себя цену, а позже получить компенсацию половины средств. Также аграрии смогут получить компенсацию за разминирование, которое провели до 2024 года. Власти планируют урегулировать этот вопрос.

Что касается цен на разминирование, то, к примеру, в Житомирской области 3 га стоит разминировать 500 тысяч гривен или 17 гривен за 1 кв.км. В то время как гуманитарное разминирование стоит 3-5 долларов за 1 квадратный километр. Но государство не будет вмешиваться в рынок разминирования и цены в Украине.

В Украине уже создали группу по вопросам разминирования под руководством Юлии Свириденко. Членом этой группы также является посол Японии в Украине Кунинори Мацуда. По его оценкам, 80% территории Украины должны быть разминированы в течение 10 лет.

"Опыт Украины будет служить образцом для других стран после боевых действий. Япония готова предоставить оборудование и специалистов для разминирования, уже 30 техсредств передали, еще 20 Украина получит в ближайшее время", — сказал Кунинори Мацуда.

Юлия Свириденко добавила, что власти Украины разработали 4-летний план по разминированию территорий страны, а аграрии потеряли из-за мин 31,5 млрд долларов прибыли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ООН назвали сроки разминирования Украины. Масштабы в организации сравнили со Второй мировой войной.