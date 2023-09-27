Колосальна сума та масштаби: Шмигаль розповів, скільки грошей та саперів потрібно для розмінування України

Україна та союзники вже мають план з розмінування територій

В Україні відбувся перший форум "Розмінуй Україну" (Demine Ukraine Forum), на якому обговорили подальшу безпеку країни. Відомо, що необхідно 37 млрд доларів, щоб повністю очистити територію країни від мін.

Подробицями форуму поділилося "Суспільне". У ньому взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівники відомств, які займаються розмінуванням територій, а також міжнародні партнери.

За словами Дениса Шмигаля, після Другої світової війни жодна країна ще не стикалася з таким обсягом замінованих територій, як Україна. На цей час відомо про 174 тисячі квадратних кілометрів, які необхідно розмінувати. З початку повномасштабного вторгнення вдалося очистити від мін 18 тисяч квадратних кілометрів інфраструктури та 12 167 домогосподарств.

Щоб очистити всю територію України знадобиться щонайменше 10 тисяч саперів, тоді як у країні є лише три тисячі фахівців. Тож у цьому питанні Україна не обійдеться без допомоги міжнародних партнерів. Шмигаль додав, що 40 країн-союзниць уже виділили 250 млн доларів на розмінування.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, держава готова компенсувати аграріям послуги з розмінування, які ті купуватимуть у приватних осіб. У бюджеті на 2024 рік на ці цілі вже передбачено 2 млрд гривень. Крім того, наступного року на сайті ProZorro запровадять спеціальний механізм. Аграрії зможуть прийти на аукціон, вказати площу землі, яку потрібно розмінувати, а оператори розмінування запропонують свої ціни. Фермерам залишиться тільки вибрати найбільш підходящу собі ціну, а потім отримати компенсацію половини коштів. Також аграрії матимуть змогу отримати компенсацію за розмінування, яке провели до 2024 року. Влада планує врегулювати це питання.

Щодо цін на розмінування, то, наприклад, на Житомирщині 3 га коштує розмінувати 500 тисяч гривень або 17 гривень за 1 кв.км. Тоді як гуманітарне розмінування коштує 3-5 доларів за 1 квадратний кілометр. Але держава не втручатиметься у ринок розмінування та ціни в Україні.

В Україні вже створили групу з питань розмінування під керівництвом Юлії Свириденко. Членом цієї групи також є посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда. За його оцінками, 80% території України мають бути розміновані протягом 10 років.

"Досвід України буде зразком для інших країн після бойових дій. Японія готова надати обладнання та фахівців для розмінування, вже 30 техзасобів передали, ще 20 Україна отримає найближчим часом", — сказав Кунінорі Мацуда.

Юлія Свириденко додала, що влада України розробила 4-річний план з розмінування територій країни, а аграрії втратили через міни 31,5 млрд доларів прибутку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ООН назвали терміни розмінування України. Масштаби в організації порівняли із Другою світовою війною.