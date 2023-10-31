Заглянут под каждый кустик: в Кабмине объяснили, как получить разрешение на гуманитарное разминирование

Все что нужно – пройти сертификацию, получить разрешения, после чего уже можно работать "в поле"

Заниматься гуманитарным разминированием в Украине могут так называемые операторы противоминной деятельности. Ими могут стать должным образом зарегистрированные юридические лица, получившие соответствующие разрешения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, пояснивший, какие разрешения нужны, и в чем будет состоять работа по разминированию.

По словам чиновника, операторы противоминной деятельности должны пройти первоначальный процесс сертификации, получить разрешения на разные типы работы.

"И это, начиная от информирования населения о рисках и опасности взаимодействия со взрывоопасными предметами, заканчивая разными типами разминирования: очистка района ведения боевых действий; разминирование вручную, когда под каждый кустик и травинку нужно заглянуть; механизированное разминирование с использованием крупных машин, которые перемалывают землю перед собой, и все, что в ней есть", — сказал Безкоровайный.

Он объяснил, что все, что нужно — пройти сертификацию, получить разрешения, после чего уже можно работать "в поле". Все процессы в этой сфере управляются специальным национальным органом по противоминной деятельности.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине появится рынок разминирования, на котором будут работать не только государственные предприятия, но и частные компании.