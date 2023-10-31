Зазирнуть під кожен кущик: в Кабміні пояснили, як отримати дозвіл на гуманітарне розмінування

Все що треба — пройти сертифікацію, отримати дозволи, після чого вже можна працювати "в полі"

Займатися гуманітарним розмінування в Україні можуть так звані оператори протимінної діяльності. Ними можуть стати належним чином зареєстровані юридичні особи, які отримають відповідні дозволи.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, який пояснив, які дозволи потрібні, і в чому полягатиме робота з розмінування.

За словами чиновника, оператори протимінної діяльності мають пройти первинний процес сертифікації, отримати дозволи на різні типи роботи.

"І це, починаючи від інформування населення про ризики і небезпеку взаємодії з вибухонебезпечними предметами, закінчуючи різними типами розмінування: очищення району ведення бойових дій; розмінування вручну, коли під кожен кущик і травинку треба зазирнути; механізоване розмінування з використанням великих машин, які перемелюють землю перед собою, і все, що в ній є", — сказав Безкаравайний.

Він пояснив, що все що треба — пройти сертифікацію, отримати дозволи, після чого вже можна працювати "в полі". Всі процеси у цій сфері управляються спеціальним національним органом з питань протимінної діяльності.

Більше читайте у матеріалі Як будуть розміновувати Україну: цікаві деталі від заступника міністра економіки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з'явиться ринок розмінування, на якому працюватимуть не тільки державні підприємства, але і приватні компанії.