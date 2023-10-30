Совместят несовместимое: в Кабмине объяснили, как определят очередь разминирования территорий Украины

Специалисты будут накладывать на карту заминированных земель слои с другой информацией, а также привлекут искусственный интеллект

В Кабмине работают над созданием стратегии разминирования украинских земель. Одним из ее направлений станет создание базы заминированных территорий, которая также будет содержать информацию, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к разминированию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал замминистра экономики Игорь Безкаравайный. Он назвал это направление работы "информационным менеджментом".

По словам чиновника, база будет содержать слои информации, которые, на первый взгляд, "несовместимы или неуместны". Но именно такое сочетание поможет расставить приоритеты при определении очереди разминирования.

Безкаравайный объяснил, что речь идет о таких информационных слоях, как потребление электроэнергии в районе, наличие школ, типы земель, типы загрязнения или деградации почв. Ожидается, что соединение всей этой информации даст понимание, какие территории нужно разминировать в первую очередь.

"Когда мы на этот слой информации (на карту территорий, требующих разминирования — ред.) накладываем дополнительный — например, о потреблении электроэнергии в районе, наличии школ, типах земель, типах загрязнения или деградации почв, мы можем уже понять: ок, у нас здесь большое потребление электроэнергии, большой уровень загрязнения, мы видим две школы, в которых учатся дети и по анализу спутниковых снимков понимаем, что эти почвы не деградированы и их нужно вернуть в обращение, это может быть приоритетом в отношении разминирования", — пояснил чиновник .

Он рассказал, что сейчас в министерстве определяют факторы и критерии, которые должна содержать база. Также планируется привлечение технологий искусственного интеллекта, предлагающего варианты решения. Но окончательное решение, по словам Безкаравайного, должен принимать человек.

Больше читайте на сайте Телеграф во вторник, 31 октября, в материале Как будут разминировать Украину: интересные детали от замминистра экономики.

Как ранее сообщал "Телеграф", в настоящее время в разминировании нуждаются 174 тысячи квадратных километров. А с начала полномасштабного вторжения, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, удалось очистить от мин 18 тысяч квадратных километров инфраструктуры и 12167 домохозяйств.