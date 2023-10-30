Поєднають непоєднуване: в Кабміні пояснили, як визначать чергу розмінування територій України

Фахівці накладатимуть на мапу замінованих земель шари з іншою інформацією, а також залучать штучний інтелект

В Кабміні працюють над створенням стратегії розмінування українських земель. Одним з її напрямів стане створення бази замінованих територій, яка також буде містити інформацію, що, на перший погляд, не має відношення до розмінування.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. Він назвав цей напрямок роботи "інформаційним менеджментом".

За словами чиновника, база міститиме шари інформації, які, на перший погляд, є "непоєднуваними або недоречними". Але саме таке поєднання допоможе розставити пріоритети під час визначення черги розмінування.

Безкаравайний пояснив, що мова йде про такі інформаційні шари, як споживання електроенергії в районі, наявність шкіл, типи земель, типи забруднення або деградації ґрунтів. Очікується, що поєднання усієї цієї інформації дасть розуміння, які території потрібно розміновувати у першу чергу.

"Коли ми на цей шар інформації (на мапу територій, що потребують розмінування — ред.) накладаємо додатковий — наприклад, про споживання електроенергії в районі, наявність шкіл, типи земель, типи забруднення або деградації ґрунтів, ми можемо вже зрозуміти: ок, у нас тут є велике споживання електроенергії, великий рівень забруднення, ми бачимо дві школи, в яких навчаються діти і з аналізу супутникових знімків розуміємо, що ці ґрунти не деградовані і їх треба повернути в обіг, це може бути пріоритетом щодо розмінування", — пояснив чиновник.

Він розповів, що зараз у міністерстві визначають фактори та критерії, які має містити ця база. Також планується залучення технологій штучного інтелекту, який буде пропонувати варіанти рішення. Але остаточне рішення, за словами Безкаравайного, має ухвалювати людина.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 31 жовтня, у матеріалі Як будуть розміновувати Україну: цікаві деталі від заступника міністра економіки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", наразі розмінування потребують 174 тисячі квадратних кілометрів. А з початку повномасштабного вторгнення, за даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вдалося очистити від мін 18 тисяч квадратних кілометрів інфраструктури та 12 167 домогосподарств.