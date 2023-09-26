Мільярди на розмінування: одіозний нардеп має шанс освоїти кошти держави

Розмінування це роки роботи і мільярди доларів

Проведення заходів з розмінування територій України буде здійснюватись не тільки коштом міжнародних партнерів, а й передбачає бюджетне фінансування. Однак, виділені на це кошти можуть отримати сумнівні структури.

На думку аналітиків і державних службовців, на розмінування потрібні мільйони доларів. Так, тільки на наступний рік в українському держбюджеті на ці потреби закладено 2 млрд грн.

Залучати до протимінної роботи планується як державні, так і приватні структури. Їх попередній перелік складає близько 16 операторів.

Як стало відомо "Телеграфу", однією з організацій у цьому списку є благодійний фонд "Сучасне село та місто" з Умані. Він сертифікувався у категорії "Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни". Головою фонду є Діана Білянівська — депутат Уманської міськради, та найголовніше — помічниця депутата ВР, одіозного ексрегіонала Антона Яценка.

Варто нагадати, що саме цей нардеп у 2021 році відмовлявся піднятися під час виконання гімну України, а за довгий період депутатства встиг побувати у складі фракції БЮТ, Партії регіонів (де голосував за диктаторські закони), "Відродження" та "За майбутнє", незадовго до війни повернувшись до Юлії Тимошенко.

Також слід зазначити, що нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан називає Яценка "батьком" Тендерної палати України (схеми залучення приватних компаній для обов’язкових консультаційних послуг при держзакупівлях за часів Тимошенко та Януковича, що дозволяло вимивати з цієї сфери сотні мільйонів доларів щорічно), а згодом — автором схеми Єдиної бази даних звітів про оцінку із залученням т.зв. "електронних майданчиків", які були просто прокладками між оцінювачами та ФДМУ, що заробляли гроші з повітря.

Детальніше про те, хто може отримати мільярди на розмінування, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нардепа Антона Яценка запідозрили в лицемірстві через прокол його помічниці.

Також Яценко потрапив у скандал, коли виклав на своїй сторінці у соцмережі фото з прапором, начебто подарованим йому бійцями 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" заступниця міністра економіки Надія Бігун розповіла, скільки в бюджеті-2024 передбачається на компенсацію аграріям приватників з розмінування.