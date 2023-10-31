Як будуть розміновувати Україну: в уряді назвали 4 пріоритети

В Україні створюється ринок розмінування

Проведення розмінування територій України потребує багатомільйонних витрат та десятків років. У Міністерстві економіки визначили чотири пріоритетні напрями роботи з цього питання.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. За його словами, у першу чергу владі потрібно було провести стратегічне планування роботи у цьому напрямку.

"Бо Міноборони і ДСНС мають надзвичайні компетенції щодо власне самого розмінування. Але трохи провисало планування на довгу перспективу — куди будемо рухатись, як вибрати пріоритети розмінування (які землі в першу чергу, які — в другу чи третю)? Який економічний ефект ми матимемо від того, що очистимо цю ділянку, а ту — наступного року? Задача Мінекономіки — посилити цей компонент і сформувати якісну стратегію, якісне бачення, куди ми рухаємось і навіщо", — підкреслив заступник міністра.

Другим пріоритетом, за його словами, є координація партнерів. "Коли ми кажемо про Міноборони і МВС, це окремі силові структури з різними потребами, баченням і філософією роботи. І кожен про свої потреби з партнерами комунікує окремо", — заявив Безкаравайний.

Він підкреслив, що партнери не розуміють, яка загальна потреба України у цьому питанні. Тому, за словами Безкаравайного, Міністерство економіки вийшло з ініціативою зібрати усіх за одним столом, скоординувати потреби, вибудувати їхні пріоритети і далі взаємодіяти з партнерами.

"Третій напрям я б назвав побудовою ринку. Обсяг проблематики величезний і покладатись виключно на урядові структури чи на міжнародні гуманітарні організації, ми не можемо, бо будемо розміновувати дуже довго. Тому актуальним залишається побудова нормального ринку послуг із розмінування, коли є замовник і постачальник послуги, є правила, є прозоро сформоване і зрозуміле ціноутворення тощо", — заявив він.

Четвертим напрямом, за словами заступника міністра, є інформаційний менеджмент. Він підкреслив, що сюди входять і управління інформацією, коли міністерство намагається поєднати між собою шари інформації, які, на перший погляд, є непоєднуваними або недоречними. Але, на думку Безкаравайного, якраз у поєднанні цих шарів можна отримати унікальне розуміння потреб.

Більше про розмінування територій України читайте у матеріалі "Телеграфа" "Як будуть розміновувати Україну: цікаві деталі від заступника міністра економіки".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що наразі відомо про 174 тисячі квадратних кілометрів, які необхідно розмінувати. З початку повномасштабного вторгнення вдалося очистити від мін 18 тисяч квадратних кілометрів інфраструктури та 12 167 домогосподарств.