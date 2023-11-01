Таких два: в правительстве назвали самые сложные этапы разминирования в Украине

Оккупанты минируют безо всякой цели и военной логики, просто чтобы навредить

Львиная доля территорий Украины заминирована, и потребуется очень много времени, чтобы обезопасить земли после боевых действий.

И есть моменты, которые будут особенно сложными. О них в интервью для "Телеграфа" рассказал ветеран, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

По его словам, обычно заминирование проводится "по учебнику", когда мины устанавливаются по инструкции, и есть понятный порядок действий по разминированию. Однако российские военные часто устанавливают мины вопреки военной логике, без всякой цели, просто чтобы навредить, — и на таких участках будут самые сложные работы, поскольку опасность там может подстерегать где угодно.

Второй тяжелый момент состоит в очищении зон активных боевых действий, где были бои за опорные пункты и города.

"После этого остаются неразорванные снаряды, гранаты, разные боеприпасы, которые не были использованы или не сработали. Когда мы говорим о снаряде, выпущенном из упавшего посреди поля ствольной артиллерии, но не разорвавшегося — с этим есть большая проблема, потому что он может взорваться в любой момент. Маленький толчок может привести к его детонации", — подчеркнул Безкаравайный.

При этом, обращает внимание он, миноискатель не различает вид металла и одинаково пищит как на кусок железа, так и на мину, в связи с чем очищать территории нужно вручную, очень долго и сложно.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кабмине придумали интересный способ использования заминированных полей.