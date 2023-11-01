Таких два: в уряді назвали найскладніші етапи розмінування в Україні

Окупанти мінують без жодної мети та військової логіки, просто щоб нашкодити

Левова частка територій України замінована, і знадобиться дуже багато часу, щоб убезпечити землі після бойових дій.

І є моменти, які будуть особливо складними. Про них в інтерв’ю "Телеграфу" розповів ветеран, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За його словами, зазвичай замінування проводиться "за підручником", коли міни встановлюються за інструкцією, і є зрозумілий порядок дій щодо розмінування. Однак російські військові часто встановлюють міни всупереч військовій логіці, без жодної мети, просто щоб нашкодити, — і на таких ділянках будуть найскладніші роботи, оскільки небезпека там може чатувати будь-де.

Другий важкий момент полягає у очищенні зон активних бойових дій, де були бої за опорні пункти та міста.

"Після цього залишаються нерозірвані снаряди, гранати, різні боєприпаси, які не були використані або не спрацювали. Коли ми кажемо про снаряд, випущений зі ствольної артилерії, який впав посеред поля, але не розірвався — з цим є велика проблема, бо він може вибухнути в будь-який момент. Маленький поштовх може призвести до його детонації", — наголосив Безкаравайний.

При цьому, звертає увагу він, міношукач не розрізняє вид металу і однаково пищить як на шматок заліза, так і на міну, тому очищати території потрібно вручну, дуже довго і складно.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Кабміні вигадали цікавий спосіб використання замінованих полів.