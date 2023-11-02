Гудименко вимагає від НАЗК і НАБУ розслідувати корупційні дії заступника міністра МВС Тишлека

Юрій Гудименко вимагає від антикорупційних органів розслідувати справу заступника міністра МВС Дмитра Тишлека, про родинні зв’язки якого з країною-агресором нещодавно розповіли журналісти Bihus.Info. Відповідні заяви військовий адресував Національному Агентству з питань запобігання корупції, Державному Бюро Розслідувань та Національному антикорупційному бюро України.

Про це голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко повідомив на своїй Facebook сторінці.

"Як йдеться в розслідуванні, у 2018 році, під час свого візиту в Київ, теща Тишлека, Марія Балакай, здійснила купівлю двокімнатної квартири в ЖК Новопечерські Липки. Після оформлення вона виписала довіреність на Олександру Балакай, передавши право розпоряджатися нерухомістю, і повернулася до росії. Крім того, Дмитро Тишлек у вересні-жовтні 2023 року був багаторазово помічений в одному з елітних котеджних містечок під Києвом. Будинок на 300 кв.м. записаний на імʼя Наталії Нечепоренко. За даними журналістів, навесні 2022 року Дмитро Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталії Нечепоренко — Віталія, а навесні 2023 року подружжя виписувало на Тишлека довіреності", — наголошує Юрій Гудименко у заяві до НАЗК.

Гудименко переконаний, що на керівні посади в правоохоронні органи повинні приходити професіонали з мотивацією працювати на користь суспільства, а не задля власного збагачення. Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то цим повинна займатися громадськість.

"Під час повномасштабної війни, після ймовірних перевірок перед призначенням на посаду, в дружини та інших родичів заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, ймовірно, є діюче громадянство країни-терориста, а сам Дмитро Тишлек проживає в будинку та користується автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування", — акцентує військовий.

Він закликав відповідні органи негайно дати правову оцінку та розпочати розслідування обставин, за результатом яких — вжити жорсткі рішення як стосовно заступника голови Нацполіції України Дмитра Тишлека, так і щодо керівництва Департаменту внутрішньої безпеки Національної Поліції.