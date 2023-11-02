Гудыменко требует от НАПК и НАБУ расследовать коррупционные действия замминистра МВД Тишлека

Юрий Гудыменко требует от антикоррупционных органов расследовать дело замминистра МВД Дмитрия Тишлека, о родственных связях которого со страной-агрессором недавно рассказали журналисты Bihus.Info. Соответствующие заявления военный адресовал Национальному Агентству по предотвращению коррупции, Государственному Бюро Расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Об этом глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко сообщил на своей Facebook странице.

"Как говорится в расследовании, в 2018 году, во время своего визита в Киев, теща Тишлека, Мария Балакай, совершила покупку двухкомнатной квартиры в ЖК Новопечерские Липки. После оформления она выписала доверенность на Александру Балакай, передав право распоряжаться недвижимостью, и вернулась в россию. Кроме того, Дмитрий Тишлек в сентябре-октябре 2023 года был многократно замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. Дом на 300 кв.м записан на имя Наталии Нечепоренко. По данным журналистов, весной 2022 года Дмитрий Тишлек выезжал за границу на автомобиле мужа Натальи Нечепоренко — Виталия, а весной 2023 года супруги выписывали на Тишлека доверенности", — отмечает Юрий Гудыменко в заявлении в НАПК

Гудыменко убежден, что на руководящие должности в правоохранительные органы должны приходить профессионалы с мотивацией работать на благо общества, а не ради собственного обогащения. Если МВД самостоятельно не может справиться с "тишлеками", то этим должна заниматься общественность.

"Во время полномасштабной войны, после вероятных проверок перед назначением на должность, у жены и других родственников заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека, вероятно, есть действующее гражданство страны-террориста, а сам Дмитрий Тишлек проживает в доме и пользуется автомобилем семьи партнера главы ростовской криминальной группировки", — акцентирует военный.

Он призвал соответствующие органы немедленно дать правовую оценку и начать расследование обстоятельств, по результатам которых принять жесткие решения как в отношении заместителя председателя Нацполиции Украины Дмитрия Тишлека, так и руководства Департамента внутренней безопасности Национальной Полиции.