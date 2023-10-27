"Это уже за гранью": разгорается скандал с замом главы Нацполиции, сам он уже "объяснился"

В сети уже высказались по данному поводу

Вокруг замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека разгорается скандал после того, как журналисты нашли у его жены действующий российский паспорт. В то же время он использовал авто и недвижимость, принадлежащую семье партнера главы ростовской криминальной группировки. Сам Сам чиновник уже отреагировал на ситуацию.

Семья жены Тишлека, Александры Балаклай, переехала в Ростовскую область россии еще в 2000-х, где вскоре получила российское гражданство. Как оказалось, по состоянию на лето этого года паспорт супруги замглавы Нацполиции все еще был действующим. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

До начала полномасштабного вторжения теща Тишлека посещала его с супругой в Украине. Известно, что в 2018 году на нее была оформлена двухкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве. После этого женщина выписала на дочь доверенность и уехала в россию.

В 2019 году Тишлек переехал в столицу и бесплатно жил в элитном ЖК "Французский квартал" в центре города. Квартира принадлежала Юрию Голику, известному также, как идеолог проекта "Большая стройка".

В ходе своего расследования журналисты выяснили, что в этой квартире Тишлек уже не живет. Однако осенью текущего года он часто был замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. В частности, в доме, который записан на женщину по имени Наталья Нечепоренко.

В то же время весной 2022 года Тишлек выезжал за границу на машине мужа Натальи Виталия. А уже весной текущего года Нечепоренко выписывали на Тишлека доверенности.

Как указывают журналисты, у Виталия есть 25% в ООО "Элит лото". Такая же доля есть у Андриана Родина, он же Андрей Иманали и "Полузверь". Это ростовский криминальный авторитет.

"Иманали прославился в начале 00-х — как один из лидеров ростовского "ОПГ "Сельмаш". Тогда его объявили в розыск, сначала федеральный, а затем и международный, по подозрению в похищении людей. Нашли в Киеве и выдворили обратно в россию, где Иманали таки приговорили к 7 годам заключения", — отмечается в расследовании.

Стоит добавить, что Тишлек ответил по поводу данной ситуации Bihus.Info и сказал, что сейчас он арендует квартиру, а ранее действительно временно проживал у Нечипоренко. Также он сказал, что Виталий и Наталья — это его близкие друзья, у его супруги украинский паспорт, а в дела тещи он не вмешивается.

Что пишут в сети после расследования

Украинский журналист Михаил Ткач опубликовал на своей странице в Facebook пост насчет Дмитрия Тишлека и расследования журналистов. Он выразил надежду, что хотя бы во время войны топ-чиновники правоохранительных органов начнут проходить проверку перед назначением на должность.

"Потому что государственный менеджер реформированной Нацполиции, живущий у криминала "в гостях" с женой с рус. паспортом – это уже как-то за пределом понятного. Уже и это нормально?", — написал он.

В комментариях пользователи также высказали свое мнение.

Что говорит сам Дмитрий Тишлек

Сам Дмитрий Тишлек считает, что журналисты исказили факты. Он просит ГБР инициировать проверку по данному поводу. Об этом "Украинской правде" в комментарии сказал сам замглавы Нацполиции.

"Относительно информации обо мне и моей семье, которую вчера распространили в СМИ. Коротко прокомментирую: факты из моей биографии, жизни семьи были искажены. Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью", — сказал он.

Также замглавы Нацполиции добавил, что он инициирует в отношении себя расследование. Тишлек просит проверить все данные и оценить их.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2023 года у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиева нашли российский паспорт. Он был выдан чиновнику в декабре 2019 года.