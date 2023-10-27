"Це вже за межею": розгорається скандал із заступником глави Нацполіції, сам він уже "дав пояснення"

У мережі вже висловилися з цього приводу

Навколо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека розгоряється скандал після того, як журналісти знайшли у його дружини чинний російський паспорт. Водночас він використовував авто та нерухомість, що належить сім’ї партнера голови ростовського кримінального угруповання. Сам чиновник уже відреагував на ситуацію.

Сім’я дружини Тишлека, Олександри Балаклай, переїхала до Ростовської області рф ще у 2000-х, де незабаром отримала російське громадянство. Як виявилося, станом на літо цього року паспорт дружини заступника голови Нацполіції все ще був чинним. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

До початку повномасштабного вторгнення теща Тишлека відвідувала його з дружиною в Україні. Відомо, що у 2018 році на неї було оформлено двокімнатну квартиру у ЖК "Новопечерські Липки" у Києві. Після цього жінка виписала на дочку довіреність та поїхала до росії.

У 2019 році Тишлек переїхав до столиці і безкоштовно мешкав в елітному ЖК "Французький квартал" у центрі міста. Квартира належала Юрію Голіку, відомому також як ідеолог проекту "Велике будівництво".

Під час свого розслідування журналісти з’ясували, що у цій квартирі Тишлек уже не мешкає. Проте восени поточного року його часто помічали в одному з елітних котеджних містечок під Києвом. Зокрема у будинку, який записаний на жінку, на ім'я Наталія Нечепоренко.

Водночас навесні 2022 року Тишлек виїжджав за кордон машиною чоловіка Наталії Віталія. А вже навесні цього року Нечепоренка виписували на Тишлека доручення.

Як зазначають журналісти, Віталій має 25% у ТОВ "Еліт лото". Така ж частка є в Андріана Батьківщина, він же Андрій Іманалі та "Напівзвір". Це ростовський кримінальний авторитет.

"Іманалі прославився на початку 00-х — як один із лідерів ростовського "ОЗУ "Сільмаш". Тоді його оголосили у розшук, спочатку федеральний, а потім і міжнародний, за підозрою у викраденні людей. Знайшли в Києві й вигнали назад до росії, де Іманалі таки засудили до 7 років ув’язнення", — наголошується в розслідуванні.

Варто додати, що Тишлек відповів з приводу цієї ситуації Bihus.Info і сказав, що зараз він орендує квартиру, а раніше дійсно тимчасово проживав у Нечипоренка. Також він сказав, що Віталій та Наталя — це його близькі друзі, його дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається.

Що пишуть у мережі після розслідування

Український журналіст Михайло Ткач опублікував на своїй сторінці у Facebook пост щодо Дмитра Тишлека та розслідування журналістів. Він висловив сподівання, що хоча б під час війни топчиновники правоохоронців почнуть проходити перевірку перед призначенням на посаду.

"Бо державний менеджер реформованої Нацполіції, який живе у кримінала "в гостях" з дружиною з рос. паспортом — це вже якось за межею зрозумілого. Вже і це нормально?", — написав він.

У коментарях користувачі також висловили свою думку.

Що говорить сам Дмитро Тишлек

Сам Дмитро Тишлек вважає, що журналісти спотворили факти. Він просить ДБР ініціювати перевірку з цього приводу. Про це "Українській правді" у коментарі сказав сам заступник голови Нацполіції.

"Щодо інформації про мене та мою родину, яку вчора поширили у ЗМІ. Коротко прокоментую: факти з моєї біографії, життя сім’ї були спотворені. Окремі ситуації, які переживала моя сім’я, доповнили суб’єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена спотворена інформація не має нічого спільного з реальністю", — сказав він.

Також заступник голови Нацполіції додав, що він ініціює щодо себе розслідування. Тишлек просить перевірити всі дані та оцінити їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2023 року в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієва знайшли російський паспорт. Він був виданий чиновнику у грудні 2019 року.