В Україні виявили новий вид COVID-19 з незвичним симптомом: у якій області

Він має підвищений рівень заразності

На території України було зафіксовано новий підвид раніше поширеного коронавірусу штаму Омікрон, який називають "Арктур". Відрізняє його з-поміж інших незвичний симптом.

Перші випадки зареєстровані у Рівненській області. Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.

"Його виявлено на території Дубенського району", — розповів очільник ОВА та додав, що причин для паніки немає.

"Арктур" — це субваріант COVID-штаму Омікрон. Уперше медики його виявили у січні 2023 року в Індії, тоді він швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 раза більший, ніж близький штам Kraken.

Що за незвичний симптом

"Арктур" супроводжується звичними клінічними проявами у пацієнтів, серед них — висока температура, кашель, біль у горлі, м`язова слабкість.

"А також додає новий симптом — сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах", — зауважив голова ОВА.

Зважаючи на небезпеку, яку несе цей вид коронавірусу, Коваль закликає громадян вакцинуватись. Особливо тих, хто входить до вікової категорії 65+.

"Тим паче минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі", — констатував він.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними фахівців, жителі Києва стали частіше хворіти на грип, ГРВІ та коронавірус. Ця ситуація пов’язана, насамперед, із настанням похолодання.