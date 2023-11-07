"Денацифікація" продовжується: в Україні ліквідували соратника відомого російського неонациста

Повідомляється, що окупант потрапив під удар касетного снаряда

"Денацифікація" в Україні йде повним ходом і на фронті було ліквідовано чергового російського нациста. Йдеться про соратника російського ідеолога неонацизму Максима Марцинкевича ("Тесак") Максима Аристархова.

Відповідні повідомлення з’явилися у російських ЗМІ. Повідомляється, що про смерть російського окупанта повідомила його сестра, яка наголосила, що той потрапив під удар касетних боєприпасів ЗСУ. Його тіло досі знайти не можуть.

Крім того, вона додала, що ще двох росіян після удару відправили до лікарні.

На повідомлення вже відреагував український блогер Денис Казанський, який зазначив, що інцидент стався неподалік Авдіївки.

"Той рідкісний випадок, коли на фронті справді відбулася денацифікація — вбили російського нациста. Смішніше сьогодні ви вже нічого не прочитаєте", — написав він.

Відомо також, що 37-річний Аристархов був засуджений на 16 років за вбивство двох людей у Московській області, за тією ж статтею, до речі, висунули звинувачення і "Тесаку" але вже посмертно. У вересні 2023 року Аристархов записався до "Шторм Z" — окупаційного підрозділу, що складається з ув’язнених. Очевидно, довго він повоювати не зміг.

Як повідомлялося раніше, експерт раніше підрахував, що ЗСУ необхідно щомісяця ліквідувати по 20 тисяч російських окупантів.