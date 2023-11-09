VIVO café на АЗК UPG: коли висока якість сервісу та безпека – у пріоритеті

Саме сміливі рішення, ризик та бажання забезпечити українців безпекою і комфортом під час широкомасштабної війни допомогли національній мережі АЗК UPG зміцнити свої позиції на ринку пального України. У найтривожніші дні автозаправні комплекси стали чи не єдиним місцем для людей, де була можливість підкріпитися їжею, випити теплої кави та просто відпочити.

Як годували українців під час обстрілів та блекаутів, що змінилося у концепції закладів VIVO café та чому саме якість є фундаментом бренду – докладніше про це у наступному матеріалі.

Триматися і тримати

Швидко знайти нових постачальників продукції, переглянути технологічні процеси, оптимізувати асортимент страв – кроки, на які пішла мережа VIVO café, щоб витримати найбільшу турбулентність у перші місяці вторгнення. Попри всі складнощі та виклики, двері закладів завжди залишалися відчиненими для українців.

Ключовим у цьому питанні стало те, що кухні ресторанів є підприємствами повного циклу: страви тут готуються з-під ножа зі свіжих продуктів. Відрізняється мережа й тим, що тут впроваджено систему контролю НАССР (ХАССП), яка запобігає будь-яким ризикам.

"У ті найтривожніші для всіх дні ми працювали нон-стоп. Зігрівали, годували людей ситними та смачними обідами, підтримували, як могли. З 24 до 27 лютого використали увесь запас товарів та інгредієнтів, який було розраховано на три тижні. Але вистояли, знайшли вихід, адже знали, що наші АЗК на трасах часто чи не єдине місце, де можна попоїсти усією родиною. Те, що у нас своя кухня, де страви готуються тут і зараз, відіграло ключову роль", – розповіла Вікторія Горова, заступниця виконавчого директора мережі АЗК UPG.

Усі комплекси UPG завбачливо було обладнано генераторами, тож випробування блекаутами мережа також витримала: ресторани працювали безперебійно. Для українців це означало не лише можливість скуштувати гарячі обіди та напої, а й залишатися на зв’язку.

"Наші АЗК у містах ми називали годівничками. Усі пам’ятають час, коли закрилися майже всі маленькі кафе та інші заклади. Важливо, що українці, які завітали до нас тоді, залишилися постійними клієнтами й до сьогодні. Динаміка росту VIVO café дуже позитивна", – поділились у UPG.

Водночас, компанія ухвалила рішення не змінювати цінової політики. Міцним фундаментом UPG залишилася якість, безпека та повага до людей. Навіть у найтемніші часи компанія обрала бути вірними своїм клієнтам, і жоден із цих принципів не похитнувся.

Концепція VIVO café – робити клієнтів щасливішими

Тішити та дивувати українців цікавими новинками – один з аспектів оновленої концепції VIVO café. Створення власного морозива тут уважають важливим кроком на шляху до цього. Тож цього літа компанія запустила власний бренд культового десерту – ice U. Продуктову лінійку представлено у трьох цікавих форматах.

Вікторія Горова розповіла: "Ми усвідомлюємо важливість ментального здоров’я нації, особливо сьогодні, під час війни. Створюючи морозиво, ставили собі за мету підтримати ту дитину, яка живе в кожному з нас. Так, десь налякану, дезорієнтовану, яка не знає, чи зможе все це витримати. З ice U легко поринути у дитинство, відчути ту захищеність та безумовну любов, пригадати смак дитинства".

Приготовано в VIVO cafe на АЗК UPG

І хоча проект було реалізовано досить швидко, в компанії зізнаються, що смачне та естетично красиве морозиво з ніжною текстурою та правильними смаковими характеристиками – завдання, як то кажуть, із зірочкою. Якісні компоненти та спеціально закуплене високотехнологічне обладнання – це, звісно, база. Але наступним етапом стало навчити персонал усіх тонкощів створення ідеального морозива.

Виявляється, навіть від такого етапу, як правильно наповнити ріжок, залежить дуже багато: як десерт триматиме форму, наскільки красиво ляжуть завитки та чи не підведе хрумка вафельна основа. Тож коли бренд стверджує, що ідеальне морозиво живе у VIVO café, насправді, ніхто не лукавить. Скуштувавши ice U один раз, ви точно захочете ще. І у цьому питанні, до речі, вік не має жодного значення.

Секрет бестселера

VIVO café пишається своїми авторськими стравами. Але у розділі експрес-меню є чимало позицій, цікавих не лише для зголоднілих мандрівників, а й для гурманів. Соковиті бургери на UPG – топ клієнтських замовлень. Це саме та ситна та смачна страва, куштуючи яку, заплющуєш очі від задоволення. Вибір теж вражає: бургер від UPG представлений у семи варіаціях. Є навіть дитяча версія, яку можна придбати у спеціальному боксі для найменших клієнтів.

Тож у чому секрет популярності бургера від UPG? І тут ми знову повертаємося до питання якості, якщо не сказати більше: справжнього перфекціонізму. Соковиту котлету до цієї страви мережа також виготовляє власноруч із відбірного м’яса. У її складі – 80% високоякісної яловичини. А у поєднанні з ароматною булочкою бріош та іншими ретельно підібраними інгредієнтами – справжній рай для смакових рецепторів.

Бургери в VIVO cafe на АЗК UPG

Те саме можна сказати й про хот-доги. Хоча й не тільки про них. Для створення цієї страви професійні кухарі VIVO café використовують виключно сосиски вищого ґатунку, що є унікальною пропозицією на ринку. І навіть тут компанія вирішила здивувати та потішити своїх клієнтів. Днями в ресторанах з’явилася цікава новинка – соковитий хот-дог із беконом. У страві саме те підсмажене сальце, яке не залишить байдужим жодне українське серденько.

Схоже, фуд-сервіс на UPG став ще однією конкурентною перевагою мережі. Тут стежать за трендами, характерами та настроями своїх клієнтів. Наприклад, в оновленому меню ви більше не зустрінете складних назв. Компанія обрала поєднання простоти, легкості та природності у поєднанні з вишуканістю смаку. З популярних новинок: боули з тунцем або яловичиною з кіноа, страви з авокадо та багато іншого.

Водночас у VIVO café переконані, що швидкість не може бути найголовнішою ознакою якісного сервісу, принаймні у тому, що стосується приготування їжі. Висока якість та безпека тут залишаються у пріоритеті.

Компанія анонсує ще багато цікавих пропозицій. І з огляду на те, якими темпами розвивається мережа, не залишається сумніву: неодмінно потішать та здивують.