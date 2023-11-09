VIVO café на АЗК UPG: когда высокое качество сервиса и безопасность – в приоритете

Именно смелое решение, риск и желание обеспечить украинцев безопасностью и комфортом во время широкомасштабной войны помогли национальной сети АЗК UPG укрепить свои позиции на рынке топлива Украины. В самые тревожные дни автозаправочные комплексы стали едва ли не единственным местом для людей, где была возможность подкрепиться едой, выпить теплого кофе и просто отдохнуть.

Как кормили украинцев во время обстрелов и блекаутов, что изменилось в концепции заведений VIVO café и почему именно качество фундамент бренда – подробнее об этом в следующем материале.

Держаться и держать

Быстро найти новых поставщиков продукции, пересмотреть технологические процессы, оптимизировать ассортимент блюд – шаги, на которые пошла сеть VIVO café, чтобы выдержать наибольшую турбулентность в первые месяцы вторжения. Несмотря на все сложности и вызовы, двери заведений всегда оставались открытыми для украинцев.

Ключевым в этом вопросе стало то, что кухни ресторанов являются предприятиями полного цикла: блюда здесь готовятся из-под ножа из свежих продуктов. Отличается сеть и тем, что здесь внедрена система контроля НАССР (ХАССП), которая предотвращает любые риски.

"В те самые тревожные для всех дни мы работали нон-стоп. Согревали, кормили людей сытными и вкусными обедами, поддерживали, как могли. С 24 по 27 февраля использовали весь запас товаров и ингредиентов, рассчитанный на три недели. Но выстояли, нашли выход, ведь знали, что наши АЗК на трассах часто едва ли не единственное место, где можно поесть всей семьей. То, что у нас своя кухня, где блюда готовятся здесь и сейчас, сыграло ключевую роль", – рассказала Виктория Горовая, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG.

Все комплексы UPG предусмотрительно были оборудованы генераторами, так что испытания блекаутами сеть также выдержала: рестораны работали бесперебойно. Для украинцев это означало не только возможность отведать горячие обеды и напитки, но и оставаться на связи.

"Наши АЗК в городах мы называли кормушками. Все помнят время, когда закрылись почти все маленькие кафе и другие заведения. Важно, что украинцы, которые пришли к нам тогда, остались постоянными клиентами и по сей день. Динамика роста VIVO café очень положительна", – поделились в UPG.

В то же время компания приняла решение не изменять ценовую политику. Прочным фундаментом UPG осталось качество, безопасность и уважение к людям. Даже в самые темные времена компания выбрала быть верными своим клиентам, и ни один из этих принципов не пошатнулся.

Концепция VIVO café – делать клиентов более счастливыми

Радовать и удивлять украинцев интересными новинками – один из аспектов обновленной концепции VIVO café. Создание собственного мороженого здесь считается важным шагом на пути к этому. Поэтому этим летом компания запустила собственный бренд культового десерта – ice U. Продуктовая линейка представлена в трех интересных форматах.

Виктория Горовая рассказала: "Мы осознаем важность ментального здоровья нации, особенно сегодня, во время войны. Создавая мороженое, ставили своей целью поддержать того ребенка, который живет в каждом из нас. Да, где-то напуганного, дезориентированного, который не знает, сможет ли все это выдержать. С ice U легко погрузиться в детство, почувствовать ту защищенность и безусловную любовь, вспомнить вкус детства".

Приготовлено в VIVO cafe на АЗК UPG

И хотя проект был реализован довольно быстро, в компании признаются, что вкусное и эстетически красивое мороженое с нежной текстурой и правильными вкусовыми характеристиками – задача, как говорится, со звездочкой. Качественные компоненты и специально закупленное высокотехнологичное оборудование – это, конечно, база. Но следующим этапом стало научить персонал всем тонкостям создания идеального мороженого.

Оказывается, даже от такого этапа, как правильно наполнить рожок, зависит очень многое: как десерт будет держать форму, насколько красиво лягут завитки и не подведет ли хрустящая вафельная основа. Так что когда бренд утверждает, что идеальное мороженое живет в VIVO café, на самом деле никто не лукавит. Отведав ice U один раз, вы точно захотите еще. И в этом вопросе, кстати, возраст не имеет никакого значения.

Секрет бестселлера

VIVO café гордится своими авторскими блюдами. Но в разделе экспресс-меню есть немало позиций, интересных не только для проголодавшихся путешественников, но и для гурманов. Сочные бургеры на UPG – топ клиентских заказов. Это именно то сытное и вкусное блюдо, пробуя которое, закрываешь глаза от удовольствия. Выбор тоже впечатляет: бургер UPG представлен в семи вариациях. Есть даже детская версия, которую можно приобрести в специальном боксе для самых маленьких клиентов.

Так в чем секрет популярности бургера от UPG? И здесь мы снова возвращаемся к вопросу качества, если не сказать больше: подлинного перфекционизма. Сочную котлету к этому блюду сеть также производит собственноручно из отборного мяса. В ее составе – 80% высококачественной говядины. А в сочетании с ароматной булочкой бриош и тщательно подобранными ингредиентами – настоящий рай для вкусовых рецепторов.

Бургеры в VIVO cafe на АЗК UPG

То же самое можно сказать и о хот-догах. Хотя и не только о них. Для создания этого блюда профессиональные повара VIVO café используют исключительно сосиски высшего сорта, являющиеся уникальным предложением на рынке. И даже здесь компания решила удивить и утешить своих клиентов. На днях в ресторанах появилась интересная новинка – сочный хот-дог с беконом. В блюде именно то поджаренное сальце, которое не оставит равнодушным ни одно украинское сердце.

Похоже, фуд-сервис на UPG стал еще одним конкурентным преимуществом сети. Здесь следят за трендами, характерами и настроениями своих клиентов. К примеру, в обновленном меню вы больше не встретите сложных названий. Компания выбрала сочетание простоты, легкости и естественности в сочетании с изысканностью вкуса. Из популярных новинок: боулы с тунцем или говядиной из киноа, блюда из авокадо и многое другое.

В то же время в VIVO café убеждены, что скорость не может быть самым главным признаком качественного сервиса, по крайней мере, в том, что касается приготовления пищи. Высокое качество и безопасность остаются в приоритете.

Компания анонсирует еще много интересных предложений. И глядя на то, какими темпами развивается сеть, не остается сомнения: непременно порадуют и удивят.