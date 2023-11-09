Ветерани вимагають звільнити міністерку Юлію Лапутіну через бездіяльність і профанацію роботи

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів публічно звернулась до очільниці профільного відомства Юлії Лапутіної з закликом піти з посади через бездіяльність та саботаж роботи, що шкодить не тільки ветеранам та їхнім родинам, а державі в цілому.

Ініціативу також підтримав військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, про що заявив у своїй Facebook сторінці.

"Я стверджую, що Міністерство ветеранів очолює некомпетентна і шкідлива людина, яка свідомо вичавила з міністерства все продуктивне і ефективне, що там було. Я стверджую, що міністерство ветеранів не помітило великої війни. Бо ті логіки, політики та послуги, які худо-бідно працювали до 24.02, фізично не можуть працювати після цієї дати. Бо кількість ветеранів збільшилась в рази. Участь у війні вже взяли не менше мільйона чоловіків і жінок, і щодня призивають нових людей. А економіка зруйнована, землі заміновані, і розповіді про "два гектара" і чергу на квартиру, які раніше сприймалися як квиток у бюрократично-корупційну пригоду, зараз сприймаються як злий жарт. Хто збудує мільйон квартир? Хто помножить на мільйон людей два гектари?" — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, Юлія Лапутіна на посаді майже три роки, але за цей час міністерство не може похизуватися результатами роботи. А це ключове відомство, що повинно визначати візію та стратегічні підходи до соціалізації мільйонів людей в умовах повоєнного життя, і нинішнього теж.

"Міністерство ветеранів — надважливе для перемоги. Тому що, якщо людина знає, що після війни у неї все буде ок, то вона легше мобілізується і краще воює. А якщо бачить у перспективі лише туман – то навпаки. І тому що мільйон ветеранів — це або вирішення проблем держави – робочі руки, майбутні підприємці, еліта, або катастрофа, біда, протестна група з навичками бою. Наразі міністерство не має ініціативи. Воно не має напрацювань. Воно нікчемне. Це провал. Це провал з катастрофічними наслідками, які ще не пізно виправити", — переконаний Гудименко.