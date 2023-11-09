Ветераны требуют уволить министра Юлию Лапутину из-за бездействия и профанации работы

Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов публично обратился к главе профильного ведомства Юлии Лапутиной с призывом уйти с должности из-за бездействия и саботажа работы, что вредит не только ветеранам и их семьям, а государству в целом.

Инициативу также поддержал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко, о чем заявил в своей Facebook странице.

"Я утверждаю, что Министерство ветеранов возглавляет некомпетентный и вредный человек, сознательно выжавший из министерства все продуктивное и эффективное, что там было. Я утверждаю, что министерство ветеранов не заметило большой войны. Потому те логики, политики и услуги, которые худо-бедно работали до 24.02, физически не могут работать после этой даты. Ибо количество ветеранов увеличилось в разы. Участие в войне уже приняли не менее миллиона мужчин и женщин, и ежедневно призывают новых людей. А экономика разрушена, земли заминированы, и рассказы про "два гектара" и очередь на квартиру, которые раньше воспринимались как билет в бюрократически-коррупционное происшествие, сейчас воспринимаются как злая шутка. Кто построит миллион квартир? Кто умножит на миллион человек два гектара?" — подчеркнул Юрий Гудыменко.

По словам военного, Юлия Лапутина в должности почти три года, но за это время министерство не может похвастаться результатами работы. А это ключевое ведомство, которое должно определять видение и стратегические подходы к социализации миллионов людей в условиях послевоенной жизни, и нынешней тоже.

"Министерство ветеранов — сверхважное для победы. Потому что если человек знает, что после войны у него все будет ок, то он легче мобилизуется и лучше воюет. А если видит в перспективе только туман — то наоборот. И потому что миллион ветеранов — это или решение проблем государства — рабочие руки, будущие предприниматели, элита, или катастрофа, беда, протестная группа с навыками боя. Пока министерство не имеет инициативы. Оно не имеет наработок. Оно ничтожно. Это провал. Это провал с катастрофическими последствиями, которые еще не поздно исправить", — убежден Гудыменко.