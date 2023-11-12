Майже ураган: яку погоду для киян підготував наступний тиждень

Погода поступово стає холоднішою

Київ, як і низка інших областей України, 12 листопада охопила негода. Наступного тижня негода хоч трохи і зменшить тон, але залишиться "кусачою".

Синоптики "Укргідрометцентру" дали свій прогноз погоди у столиці на початок наступного тижня. Передає "Телеграф".

За їхніми даними, завтра, 13 листопада, на Київщині, як і сьогодні, буде вітряно. Обіцяють південно-західний вітер зі швидкістю 7-10 метрів за секунду, а вночі його пориви можуть розганятися аж до 20 метрів за секунду.

Для порівняння, зараз, 12 листопада, у багатьох містах України стоїть такий самий вітер і він влаштував справжній "деревопад".

Температура вночі в області становитиме 1-6 градусів тепла вдень 4-9, а в самій столиці Києву вночі 4-6, вдень 7-9 градусів тепла. Синоптики описують цю погоду як хмарну і з несуттєвою кількістю опадів.

"З початком наступного тижня циклон відійде у північно-східному напрямку і опадів стане менше. Також простежується тенденція до певного зниження температури, проте її значення поки що залишаються плюсовими", — йдеться у прогнозі на наступний тиждень від "Укргідрометцентру".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на горі Піп Іван Чорногорський вже розпочалася справжня снігова зима.