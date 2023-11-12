Є речі, від яких не сховатись: українські захисники розповіли, що найстрашніше на позиціях (відео)

У підземних бліндажах військовим доводиться перебувати по п’ять-шість днів поспіль

Українські військовослужбовці можуть днями жити на своїх позиціях під землею під регулярним обстрілом, проте є речі, які дістають їх і там. Наприклад, йдеться про мишей, яких у полях дуже багато.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, в яких умовах проживають українські військові в Донецькій області, а також їхній бліндаж. Як розповів один із військовослужбовців, умови там звичайно не п’ятизіркові, але на три зірки потягне.

За його словами, у таких бліндажах їм доводиться перебувати по п’ять-шість діб під регулярним обстрілом мінометів та важкої артилерії. Боєць зазначає, що найстрашнішим моментом у його історії був приліт авіаційної бомби.

"Гради, міномети, це звичайна історія тут, а ось ФАБ (фугасна авіабомба, — ред.)… коли ти чуєш, що летить літак і ти не знаєш, де воно впаде. І воно тут упало неподалік. І ти чуєш як ламається ліс, летять уламки. Це реально страшно", — говорить він.

При цьому український захисник наголошує, що найстрашнішим є звичайні миші, оскільки йому вони за одну ніч примудрилися прогризти матрац, пухову жилетку та навіть гуму на тактичних рукавичках.

"Це ми у них у гостях. Це ж польові мишки і з ними треба рахуватися, треба якось співіснувати, але, блін, їх дуже багато", — додав військовий, зазначивши, що цього року спостерігається якась навала.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше показував фото та відео того, в яких умовах перебувають українські військові на позиціях на Лиманському напрямі.