У багнюці, під обстрілами серед руїн, але з посмішками: репортаж з позицій ЗСУ на Лиманському напрямі

Складно жити в таких умовах, але нашим військовим все до снаги

Хоча лінія фронту на Лиманському напрямі рідко рухається і декому здається, що там нічого не відбувається, насправді це не так.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на позиціях українських військових на цій ділянці фронту та зняв фото та відео, за яких умов захисникам доводиться вести свою службу.

Насамперед варто відзначити, що дістатися позиції, — завдання не з найпростіших. Дорога розбита і проходить всього за п’ять кілометрів від позицій ворога, через що існує велика ймовірність обстрілу, і бездоріжжям доводиться летіти на швидкості. Це одна з причин, чому транспортні засоби на фронті швидко виходять із ладу.

Види дорогою на позиції теж вражають. Через близькість лінії зіткнення багато будинків і будов стоять зруйнованими, а людей давно евакуювали.

Ще одна велика проблема – це бруд. На Сході України останнім часом часто йдуть дощі, через що все розмиває і військовим доводиться жити в екстремальних умовах.

Але, незважаючи ні на що, наші захисники примудряються зберігати бадьорість духу та посмішки навіть у складних ситуаціях і, більше того, ще й доглядати братів наших менших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував фото, що зараз відбувається в місті Часів Яр під Бахмутом, — цей населений пункт розбитий війною, але там досі живуть люди, під обстрілами і без благ цивілізації.