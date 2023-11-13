Університет Вільних Народів: початок кінця імперії

Розпочав роботу Університет Вільних Народів (УВН)

На початку листопада в Україні стартував унікальний освітній проєкт — Університет Вільних Народів, метою якого є вивчення теорії і практики національно-визвольної боротьби представниками поневолених народів Російської Федерації, які відкрито підтримують Україну та прагнуть до створення власних незалежних держав на руїнах московської імперії.

Ініціаторами створення Університету Вільних Народів стали Організація Українських Націоналістів (бандерівців), Антиімперський Блок Народів та інформаційно-політичний проєкт "Свобода народам".

"Першими слухачами Університету є активісти громадських організацій та об’єднань поневолених народів: чеченці, дагестанці, інгуші, татари, башкорти, буряти, якути, ойрат-калмики та інші. В рамках навчального курсу вони студіюватимуть історію національно-визвольних рухів, теорію державотворення, моделі соціально-економічного розвитку держави, елементи інформаційно-пропагандивної боротьби та ряд інших тематичних предметів. Викладачами Університету є провідні українські експерти з сфери дослідження визвольних рухів, правники, економісти та фахівці із спеціальних дисциплін. УВН працюватиме в онлайн режимі, враховуючи усі безпекові аспекти щодо учасників навчання".

Відкриваючи роботу Університету Вільних Народів, голова Організації Українських Націоналістів (бандерівців) Олег Медуниця наголосив про важливість підтримки боротьби поневолених народів як в історичному контексті, так і в сучасних умовах. Одним із центрів такої підтримки, у свій час, був створений саме з ініціативи ОУН (б) Антибільшовицький Блок Народів. Сьогодні АБН відновив свою діяльність у форматі Антиімперського Блоку Народів і, на переконання Олега Медуниці, спільно із Збройними Силами України та військовими підрозділами поневолених народів у складі ЗСУ, спільно із урядовими чинниками України та усіх цивілізованих держав світу він повинен сповнити місію розвалу московської "тюрми народів". А для того, щоб на руїнах імперії постали вільні демократичні держави, варто вже сьогодні навчати представників поневолених народів теорії та практиці державотворення. Саме таке завдання і поставлено перед УВН.

Керівник програм Університету Вільних Народів, координатор проєкту "Свобода народам" Леонтій Шипілов зазначив, що сучасна україно-російська війна вкотре продемонструвала, що Росія є екзистенційним ворогом України та всього вільного світу. Росія в усі часи заперечує право на життя не лише української нації, а й інших окупованих нею народів.

"Необхідною передумовою, і, водночас, результатом перемоги у війні є деконструкція Росії, – підкреслив Леонтій Шипілов, – приведення її до такого геополітичного, мілітарного, економічного та гуманітарно-демографічного стану, за якого вона не становитиме загрози іншим країнам. Однією із цілей, а разом з тим і засобів деконструкції Росії виступає деколонізація поневолених Москвою народів та постання нових національних держав на її сучасній території. А відтак, перспективною є робота з представниками поневолених народів Росії щодо їх якісної та фахового навчання та підготовки як управлінських еліт майбутніх національних держав. Такі особи, з одного боку, будуть "впізнаваними обличчями" для своєї нації, а з іншого – її репрезентантами на міжнародній арені".

За словами організаторів, Університет Вільних Народів працюватиме як постійний навчальний центр, випускаючи кожного року висококваліфікованих фахівців з питань державотворення та організації національно-визвольної боротьби.