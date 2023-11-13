Университет Свободных Народов: начало конца империи

Начал работу Университет Свободных Народов (УСН)

В начале ноября в Украине стартовал уникальный образовательный проект — Университет Свободных Народов, целью которого является изучение теории и практики национально-освободительной борьбы представителями порабощенных народов Российской Федерации, открыто поддерживающих Украину и стремящихся к созданию собственных независимых государств на руинах московской империи.

Инициаторами создания Университета свободных народов стали Организация Украинских Националистов (бандеровцев), Антиимперский Блок Народов и информационно-политический проект "Свобода народам".

"Первыми слушателями Университета являются активисты общественных организаций и объединений порабощенных народов: чеченцы, дагестанцы, ингуши, татары, башкорты, буряты, якуты, ойрат-калмыки и др. В рамках учебного курса они будут изучать историю национально-освободительных движений, теорию создания государства, модели социально-экономического развития государства, элементы информационно-пропагандивной борьбы и ряд других тематических предметов. Преподавателями Университета являются ведущие украинские эксперты из сферы исследования освободительных движений, юристы, экономисты и специалисты по специальным дисциплинам УСН будет работать в онлайн режиме, учитывая все аспекты безопасности участников обучения".

Открывая работу Университета Свободных Народов, председатель Организации Украинских Националистов (бандеровцев) Олег Медуница отметил важность поддержки борьбы порабощенных народов как в историческом контексте, так и в современных условиях. Одним из центров такой поддержки, в свое время, был создан именно по инициативе ОУН(б) Антибольшевистский Блок Народов. Сегодня АБН возобновил свою деятельность в формате Антиимперского Блока Народов и, по убеждению Олега Медуницы, совместно с Вооруженными Силами Украины и военными подразделениями порабощенных народов в составе ВСУ, совместно с правительственными факторами Украины и всех цивилизованных государств мира, он должен исполнить миссию развала московской "тюрьмы народов" ". А для того, чтобы на руинах империи возникли свободные демократические государства, стоит уже сегодня учить представителей порабощенных народов теории и практике создания государства. Именно такая задача и стоит перед УВН.

Руководитель программ Университета Свободных Народов, координатор проекта "Свобода народам" Леонтий Шипилов отметил, что современная украино-российская война продемонстрировала, что Россия является экзистенциальным врагом Украины и всего свободного мира. Россия во все времена отрицает право на жизнь не только украинской нации, но и других оккупированных ею народов.

"Необходимой предпосылкой, и одновременно результатом победы в войне является деконструкция России, – подчеркнул Леонтий Шипилов, – приведение ее к такому геополитическому, милитарному, экономическому и гуманитарно-демографическому состоянию, при котором она не будет представлять угрозы другим странам. Одной из целей, а вместе с тем и средств деконструкции России выступает деколонизация порабощенных Москвой народов и возникновение новых национальных государств на ее современной территории. Следовательно, перспективна работа с представителями порабощенных народов России относительно их качественного и профессионального обучения и подготовки как управленческих элит будущих национальных государств. Такие лица, с одной стороны, будут "узнаваемыми лицами" для своей нации, а с другой – ее репрезентантами на международный арене".

По словам организаторов, Университет Свободных Народов будет работать как постоянный учебный центр, выпуская каждый год высококвалифицированных специалистов по вопросам создания государства и организации национально-освободительной борьбы.