Адвокати заявляють, що неналежне лікування підозрюваного в справі Приватбанку Сергія Волкова порушує його права. Омбудсмен не допоміг

Сергій Волков, зокрема, страждає на онкологію

Захист 62-річного Сергія Волкова, колишнього керівника столичної філії "Приватбанку", скаржиться на неналежні умови перебування свого підзахисного під вартою і слідчому ізоляторі, під час якого йому не забезпечили умов з урахуванням його численних тяжких хворіб. Відповідь же уповноваженого Верховної Ради з прав людини являє собою звичайну формальну відписку, наголошують адвокати.

Так, Сергій Волков страждає на онкологію гортані, гіперплазію передміхурової залози, цукровий діабет першого типу з важким перебігом, підшкірні абсцеси, облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, дистальну полінейропатію та хронічні хвороби серця. З урахуванням цього він має перебувати під наглядом медиків та отримувати належний медичний огляд, але він його не має навіть на прикладі однієї зі своїх хвороб – цукрового діабету інсулінозалежного типу.

Так, він отримує лише незначну частину того лікування, якого потребує, та й то скоріше всупереч звинуваченню, аніж задяки йому. Наприклад, найпростіше лікування діабету - інсулінотерапію та дієту №9 з контролем рівня глікемії в крові, він отримує лише тому, що вдалося наполягти на користуванні власним глюкометром самого Сергія Волкова. Та й той хотіли заборонити при поміщенні до установи.

"Проте сенсори до моделі пристрою, який використовується, зняті з виробництва, а сучасні пристрої передбачають їх використання у поєднанні із мобільним телефоном, що заборонено. Як діяти у випадку, якщо їх одного разу не вдасться знайти у перекупників, невідомо. Йому також потрібен значно ширший спектр заходів, аніж просто інсулінотерапія та дієта", — наголошує захист підозрюваного.

При цьому виявляється, що у розпорядженні медпрацівників, як уже виявилось надалі, немає навіть базових медичних засобів (глюкометра старого зразка тощо). І це стосується лише діабету.

Як наголошує захист Сергія Волкова, у відповіді омбудсмена зазначено, що Сергій Волков не дотримується рекомендацій щодо дієтичного харчування. Як наголошують адвокати підозрюваного, така інформація не може відповідати дійсності, оскільки харчування надається самою установою, а при передачі продуктових пакетів родичами, їх проглядає та контролює лікар.

"Продукти харчування, які не відповідають встановленій дієті, повертаються медичними працівниками назад. Тобто умисно створюється підґрунтя для прикриття неналежності медичної допомоги. Якщо із Волковим С.В. щось станеться, то може виявитись, що він з’їв щось не те", — турбуються про здоров’я підзахисного його адвокати та говорять про небезпеку для Сергія Волкова, котру вже готові пояснити працівники СІЗО.