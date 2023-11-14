Адвокаты заявляют, что ненадлежащее лечение подозреваемого по делу ПриватБанка Сергея Волкова нарушает его права. Омбудсмен не помог

Сергей Волков, в частности, страдает онкологией

Защита 62-летнего Сергея Волкова, бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка", жалуется на ненадлежащие условия пребывания своего подзащитного под стражей и следственном изоляторе, во время которого ему не обеспечили условия с учетом его многочисленных тяжелых болезней. Ответ же уполномоченного Верховной Рады по правам человека представляет собой обычную формальную отписку, подчеркивают адвокаты.

Так, Сергей Волков страдает онкологией гортани, гиперплазией предстательной железы, сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением, подкожными абсцессами, облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, дистальной полинейропатией и хроническими болезнями сердца. С учетом этого он должен находиться под наблюдением медиков и получать надлежащее медицинское освидетельствование, но он его не имеет даже на примере одной из своих болезней – сахарного диабета инсулинозависимого типа.

Да, он получает лишь незначительную часть нуждающегося в лечении, да и то скорее вопреки обвинению, чем благодаря ему. Например, самое простое лечение диабета – инсулинотерапию и диету №9 с контролем уровня гликемии в крови, он получает лишь потому, что удалось настоять на пользовании собственным глюкометром самого Сергея Волкова. Да и тот хотели запретить при помещении в учреждение.

"Однако сенсоры к модели используемого устройства сняты с производства, а современные устройства предусматривают их использование в сочетании с мобильным телефоном, что запрещено. Как действовать в случае, если их однажды не удастся найти у перекупщиков, неизвестно. Ему также нужен значительно более широкий спектр мер, чем просто инсулинотерапия и диета», — отмечает защиту подозреваемого.

При этом оказывается, что в распоряжении медработников, как уже оказалось, нет даже базовых медицинских средств (глюкометра старого образца и т.п.). И это касается только диабета.

Как отмечает защита Сергея Волкова, в ответе омбудсмена отмечено, что Сергей Волков не следует рекомендациям по диетическому питанию. Как отмечают адвокаты подозреваемого, такая информация не может соответствовать действительности, поскольку питание предоставляется самим учреждением, а при передаче продуктовых пакетов родственниками их просматривает и контролирует врач.

"Продукты питания, не соответствующие установленной диете, возвращаются медицинскими работниками обратно. То есть умышленно создается основа для прикрытия ненадлежащей медицинской помощи. Если с Волковым С.В. что-то случится, то может оказаться, что он съел что-то не то", — беспокоятся о здоровье подзащитного его адвокаты и говорят об опасности для Сергея Волкова, которую уже готовы объяснить сотрудники СИЗО.