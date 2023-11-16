Став на захист України, хоча міг не служити: загинув герой, брат якого перебуває в полоні

Хлопець ріс у багатодітній родині

Війна з російськими окупантами щодня забирає життя наших захисників. 13 листопада на фронті загинув Олександр Скородько з Широківської громади Запорізької області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Широківської територіальної громади Денис Коротенко. Герой загинув у Донецькому напрямку.

Життя Олександра до початку повномасштабного вторгнення було сповнене сімейних турбот. Хлопець ріс у багатодітній родині. У нього дві сестри і три брати, він доглядав матір. Знайомі та друзі відгукуються про нього як про хорошого, спокійного та працелюбного хлопця.

Олександр Скородько

Через інвалідність одного зі своїх братів Олександр мав право не йти на службу. Однак він разом зі старшим братом Михайлом став на захист України. Олександр загинув, а Михайло – захисник Маріуполя, зараз перебуває у полоні.

"Сьогодні рідні Олександра оплакують втрату і досі чекають на Михайла, захисника Маріуполя, з полону. Щиро співчуваю родині Олександра протягом життя якої так нещадно втрутилася війна", — написав Коротенко.

Як повідомляв "Телеграф", у важких боях на Донеччині біля Красногорівки, 6 листопада, під час ворожого мінно-артилерійського обстрілу загинув мешканець Вінницької області Іван Косміна. Герою був 21 рік.