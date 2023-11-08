"Я маю боротися за свої мрії": на війні загинув юний герой з Президентського полку

Повномасштабна війна застала хлопця на строковій службі

У важких боях на Донеччині біля Красногорівки, 6 листопада, під час ворожого мінно-артилерійського обстрілу загинув мешканець Вінницької області Іван Космина. Герою був 21 рік.

Про це повідомляє "20 хвилин". Хлопець із 18 років ніс термінову службу у Президентському полку, коли до його демобілізації залишилося лише два місяці, розпочалася повномасштабна війна. Він підписав контракт та захищав Україну в лавах ЗСУ.

Іван Космін був командиром гранатометного взводу, мав величезний бойовий досвід у Києві, Гостомелі, Харкові, Сумах, Чернігівській та Донецькій областях. За свою відважну службу воїна було нагороджено "Золотим хрестом" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нагрудним знаком "За зразкову службу" від міністра оборони України, він також чекав на отримання ордена "За мужність" ІІІ ст.

"Чи я думав коли-небудь, що в мене буде таке життя? Звичайно, ні. Я думав, чим хотів би займатися, ким би хотів бути в житті. Але я маю боротися за ці мрії. Як і всі мої бойові товариші. Хоча, коли ти на позиції, то живеш одним днем і немає жодних мрій, жодних, окрім однієї... Перемоги", — говорив Іван в одному зі своїх інтерв’ю.

Як повідомляв "Телеграф", у боях за Україну загинув батько маленької Кіри Глодан, яка разом зі своєю матір’ю і бабусею була вбита російською ракетою під час удару по літньому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року. Тоді після трагедії Юрій Глодан став до лав ЗСУ і захищав Батьківщину, а зараз з’явилася інформація, що його більше немає.