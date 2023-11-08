"Я должен бороться за свои мечты": на войне погиб юный герой из Президентского полка

Полномасштабная война застала парня на срочной службе

В тяжелых боях в Донецкой области около Красногоровки, 6 ноября, во время вражеского минно-артиллерийского обстрела погиб житель Винницкой области Иван Космина. Герою был 21 год.

Об этом сообщает "20 хвилин". Парень с 18 лет нес срочную службу в Президентском полку, когда до его демобилизации осталось всего два месяца, началась полномасштабная война. Он подписал контракт и защищал Украину в рядах ВСУ.

Иван Космина был командиром гранатометного взвода, имел огромный боевой опыт в Киеве, Гостомеле, Харькове, Сумах, Черниговской и Донецкой областях. За свою отважную службу воин был награжден "Золотым крестом" от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, нагрудным знаком "За образцовую службу" от министра обороны Украины и ожидал получения ордена "За мужество" ІІІ ст.

"Думал ли я когда-нибудь, что у меня будет такая жизнь? Конечно, нет. Я думал, чем хотел бы заниматься, кем бы хотел быть в жизни. Но я должен бороться за эти мечты. Как и все мои боевые товарищи. Хотя, когда ты на позиции, то живешь одним днем и нет никаких мечтаний, никаких, кроме одной… Победы", — говорил Иван в одном из своих интервью.

Как сообщал "Телеграф", в боях за Украину погиб отец маленькой Киры Глодан, которая вместе со своей матерью и бабушкой была убита российской ракетой во время удара по пожилому дому в Одессе 23 апреля 2022 года. Тогда после случившейся трагедии Юрий Глодан встал в ряды ВСУ и защищал Родину, а сейчас появилась информация, что его больше нет.