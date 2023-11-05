Опознали по крестику: погиб военный, всю семью которого убила российская ракета в Одессе (фото)

После смерти семьи мужчина отправился воевать с оккупантами

В боях за Украину погиб отец маленькой Киры Глодан, которая вместе со своей матерью и бабушкой была убита ударом ракеты по пожилому дому в Одессе 23 апреля 2022 года. Тогда после случившейся трагедии Юрий Глодан встал в ряды ВСУ и защищал Родину, а сейчас появилась информация, что его больше нет.

Об этом в воскресенье, 5 ноября, на своей странице в Facebook сообщил предприниматель Александр Яковенко. По его словам, в мирное время Юрий был пекарем в его заведении Make My Cake в Одессе.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра – муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте Make My Cake, Одесса, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской – этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен" — написал Яковенко.

23 апреля 2022 в дом Юрия пришел так называемый "русский мир", который отобрал у него самое дорогое — семью. Трагедия отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы.

"Он поступил, как достойный мужчина украинской нации – пошел в ВСУ, сначала "АЗОВ", потом 3-я Штурмова. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою страну. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. 21 век. История украинской семьи", — добавил Яковенко.

Валерия Глодан и ее дочь Кира

После случившейся беды Юрий рассказал журналистам, что запомнил свою супругу как веселого и позитивного человека. Девушка любила смеяться и находила радость в простых вещах, находила язык со всеми людьми. Также он сказал, что присутствовал при родах и "плакал от счастья", когда на свет появилась его дочка Кира.

"Очень сложно осознавать, что моей доченьки больше нет. И жены, и тещи… Весь мир перед глазами вчера просто умер. Он был уничтожен российской ракетой. И, к сожалению, не одна моя семья такая", – говорил Юрий в комментарии для СМИ.

Юрий Глодан

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети было опубликовано видео из многоквартирного дома, куда попала российская ракета в Одессе 23 апреля 2022.