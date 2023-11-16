Практикуємо індивідуальний підхід: волонтери передали захисникам сезонне екіпірування

Захисники України отримали чергову партію сезонного екіпірування та спорядження від Фонду Вадима Столара в межах постійного проєкту "++ для ЗСУ". Про це повідомляється на сайті організації.

До кожного переданого комплекту увійшли: бушлат, тактичний рюкзак, тактичне сезонне взуття, термобілизна, шкарпетки, балаклава.

"Ми практикуємо індивідуальний підхід до тих, хто звертається по допомогу, тож всі надані бійцям речі були підібрані згідно з фізичними даними кожного. І були раді схвальним відгукам від військових, яким все передане прийшлося впору – таким як від Дмитра, що служить в одному з бойових підрозділів: "Дякую за якісні та теплі речі, дуже доречно, розміри підійшли, дякую вам за допомогу. Слава Україні!" Героям слава, Дмитре! Це ми дякуємо вам і усім, хто сьогодні, в такий важкий час, самовіддано боронить нашу батьківщину від ворога", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою засновник Фонду Вадим Столар наголосив, що допомога захисникам триватиме й збільшуватиметься.

"Я разом з командою допомагаю нашим військовим з перших днів війни. Ми регулярно відправляємо їм автомобілі, БПЛА, інше високотехнологічне обладнання та спорядження. Проте ми ніколи не забуваємо про екіпірування, яке швидко зношується, постійно потрібне та від якого напряму залежить фізичний стан бійців. Так, забезпечення армії на постійній основі та за затвердженими нормативами – функція держави, але під час війни цього часто не вистачає. Тому наш Фонд взяв за правило двічі на рік відправляти військовим комплекти сезонного екіпірування", — зазначив меценат.

Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну захисники отримали від Фонду Вадима Столара 45 068 одиниць різноманітного військового спорядження, інструментів та екіпірування, 567 одиниць високотехнологічного обладнання, включно з безпілотниками та системами боротьби з дронами, і 55 пікапів, позашляховиків, броньованих автомобілів, віброкотків та моторних човнів.